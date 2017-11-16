Верховный суд смягчил приговор осужденной за госизмену из-за SMS

Верховный суд России смягчил приговор жительнице Сочи Инге Тутисани, осуждённой за госизмену, передает «Интерфакс».

«Рассмотрев жалобу защиты, Верховный суд изменил приговор, снизив Тутисани наказание с 6 лет заключения до 4 лет и 1 месяца колонии», — сообщили в суде.

Реклама

По словам адвоката Тутисани Ивана Павлова, женщину освободят через 10 дней.

Тутисани осудили за госизмену в 2014 году. В 2009 году она отправила знакомому в Грузию SMS о передвижении российской военной техники в сторону границы Абхазии. В конце октября стало известно, суд перепроверит приговор.