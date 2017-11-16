Источник: помощника депутата Госдумы от «Единой России» избили арматурой

Неизвестные избили арматурой помощника депутата Государственной Думы от «Единой России» Дмитрия Макаренкова в московском районе Крылатское. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники полиции выяснили, что нападение произошло в момент, когда потерпевший заходил в подъезд к себе домой. Двое неизвестных граждан, вооруженных куском металлической арматуры, беспричинно избили Макаренкова, причинив ему перелом костей носа», — сказал источник.

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Нападавшие скрылись с места преступления, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В прошлом году депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин рассказал, что на него напала «толпа пьяных людей».