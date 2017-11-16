Стало известно, что спасло девочку при крушении самолета L-410

Губернатор Хабаровском крае Вячеслав Шпорт объяснил, почему выжила трехлетняя девочка при крушении самолета L-410, передает РИА «Новости».

По его словам, она спаслась во многом благодаря тому, что была правильно пристегнута к креслу.

«Девочка была правильно пристегнута к креслу. Тот человек, который ее извлекал, рассказал, что она была плотно пристегнута к креслу, и это был решающий фактор в том, что она осталась жива. Сопровождающая девочку учительница правильно пристегнула ребенка, как того требуют нормы безопасности. Ну, а дальше — это стечение обстоятельств», — сказал Шпорт.

Реклама

Он также пообещал, что власти края рассмотрят обращение жителей Нелькана о награждении посмертно учительницы, которая, по их мнению, закрыла своим телом ребенка и спасала ей жизнь.

«Что там было на самом деле, сказать сложно, потому что все взрослые погибли. Но жителям хочется, чтобы об их односельчанах была достойная память, поэтому мы, конечно, рассмотрим их обращение», — отметил Шпорт.

Ранее самолет с выжившей в авиакатастрофе девочкой вылетел в Хабаровск.