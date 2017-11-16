Главу подразделения «Метростроя» задержали за неуплату 719 млн рублей налогов

В Санкт-Петербурге полицейские задержали главу подразделения «Метростроя» по подозрению в неуплате налогов на сумму 719 млн рублей, говорится на сайте местного ГУ МВД.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 59-летний гендиректор коммерческой организации, который подозревается в том, что в период с 2011 по 2013 годы совершил уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 719 миллионов рублей», — следует из сообщения.

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Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.199 УК России (уклонение от уплаты налогов).

«Интерфакс» отмечает, что задержанный - гендиректор «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов. Организация является частью системы компании «Метрострой».

В январе нынешнего года стало известно, что в контракте между Санкт-Петербургом и «Метростроем» на 952 млн рублей на благоустройство территории у стадиона «Крестовский» был нарушен закон.