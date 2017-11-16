В Киеве нашли «российские танки»

Посетители супермаркета «Сельпо» в Киеве возмутились из-за выставленных на продажу игрушечных танков с российской символикой, сообщает «Обозреватель».

Одним из первых на игрушку танка, похожего на «Армату», обратил внимание журналист Андрей Булгаров и в шутку призвал разобраться с владельцами магазина.

Как передает РИА «Новости», в пресс-службе компании Fozzy Group, которая является владельцем супермаркета, сообщили, что изымают игрушки с российской символикой из продажи и инициируют проверку инцидента.