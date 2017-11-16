Власти открыли счет для перевода денег семьям погибших при крушении самолета L-410

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Власти открыли специальный расчетный счет для перевода денежных средств родственникам погибших и семье пострадавшей девочки при падении самолета на Дальнем Востоке, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Аяно-Майского района Хабаровской края Алексея Ивлиева.

«Счет открыт правительством Хабаровского края в нашем финансовом отделе. Поселения в районе небольшие, все друг друга знают, оказывают всевозможную поддержку. Сотрудники администрации также подключились и перечисляют деньги, местные предприятия», — сказал он.

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По словам Ивлиева, расходы на ритуальные услуги правительство Хабаровского края взяло на себя.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение накануне в Хабаровском крае при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту находились семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. 3-летней девочке удалось выжить, она отделалась переломом ноги.