СК проверяет сообщения об избиении детей в детсаду Смоленска

Следственный комитет проводит проверку сообщений СМИ о насилии в отношении воспитанников детского сада в Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В СМИ появилась публикация о том, что в одном из частных детских садов, расположенных в городе Смоленске работники осуществляют ненадлежащий уход за детьми, а также применяют к ним физическое наказание. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области начато проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

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Ранее местные СМИ сообщили, что воспитатели частного детского сада в Смоленске бьют детей «ради профилактики», а также добавляют им в чай большие дозы успокоительного.

В октябре в Иваново уволили назвавшую учеников «тупорылыми» из-за Навального учительницу.