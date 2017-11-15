Суд объявил в розыск сбежавшего фигуранта «болотного дела»

Замоскворецкий суд Москвы объявил в розыск фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, который сбежал из-под домашнего ареста, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Постановлением Замоскворецкого районного суда Дмитрий Бученков объявлен в розыск, а мера его пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу», — сказали пресс-службе суда.

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Сообщается, что производство по уголовному делу Бученкова было приостановлено до окончания его розыска.

В сентябре сообщалось, что фигурант «болотного дела» Непомнящих покинул Россию ради учебы в США.