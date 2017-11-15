В Казахстане задержали чешских туристов в купальниках Саши Барона Коэна

В столице Казахстана Астане полиция задержала группу из шести чешских туристов, одетых в купальники, известные благодаря персонажу британского комедийного актера Саши Барона Коэна Борату. Об этом сообщает Miami Herald.

Туристы в знаменитых зеленых купальниках и черных париках пытались сфотографироваться перед знаком «Я люблю Астану».

Реклама

Полиция оштрафовала их на 22 500 тенге ($68) за мелкое хулиганство.

Купальник стал популярным после того, как Саша Барон Коэн сыграл вымышленного казахстанского телеведущего Бората Сагдиева в фильме «Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан».