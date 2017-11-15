В Казахстане задержали чешских туристов в купальниках Саши Барона Коэна
В столице Казахстана Астане полиция задержала группу из шести чешских туристов, одетых в купальники, известные благодаря персонажу британского комедийного актера Саши Барона Коэна Борату. Об этом сообщает Miami Herald.
Туристы в знаменитых зеленых купальниках и черных париках пытались сфотографироваться перед знаком «Я люблю Астану».
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Полиция оштрафовала их на 22 500 тенге ($68) за мелкое хулиганство.
Купальник стал популярным после того, как Саша Барон Коэн сыграл вымышленного казахстанского телеведущего Бората Сагдиева в фильме «Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан».