Сергиев Посад официально стал участником проекта «Золотое кольцо России»

Сергиев Посад получил официальное свидетельство участника национального туристического проекта «Золотое кольцо России», передает телеканал «360».

Свидетельство городу на собрании в честь 50-летия маршрута вручил министр культуры России Владимир Мединский, сообщила пресс-служба Министерства культуры региона.

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Как рассказал Мединский, в настоящее время готовится целый комплекс мероприятий, который превратит «Золотое кольцо» в информационный бренд. В ближайшее время появятся новые стандарты для городов-участников туристического проекта. Претендентов будут отбирать на конкурсной основе, в маршрут планируют добавлять не более одного города в год.

«В начале этого года я как член оргкомитета «Золотому кольцу 50 лет» выступил с инициативой систематизировать все, что есть в Золотом кольце и развивать его не как маршрут из небольшого количества городов, а как национальный бренд», — рассказал Олег Рожнов, председатель Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы.

Он отметил, что Мединский вручил первые таблички, сертификаты и знаки, удостоверяющие 8 городов Золотого кольца, что они члены этого национального бренда.

Министр культуры региона Оксана Косарева отметила привлекательность Сергиева Посада для туристов.

«Врата «Золотого кольца России» находятся в Сергиевом Посаде. Сергиев Посад является самым посещаемым объектом для туристов: в 2016 году его посетили 1,5 миллиона человек», — рассказала Ольга Косарева.

Минкультуры Подмосковья стремится и далее увеличивать популярность города, чтобы он диктовал моду в туристической индустрии России по сервису, логистике, продуманной инфраструктуре и культурно-исторической программе, добавила Косарева.