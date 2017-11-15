Коммунальщики Подмосковья сократили задолженность перед газовиками

Сегодня в правительстве Московской области обсудили тему долгов управляющих компаний перед энергетиками и газовиками, передает телеканал «360».

Совещание провел заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

В Подмосковье коммунальщикам удалось существенно сократить задолженность перед газовиками. Долги постепенно погашаются, текущие платежи практически везде поступают своевременно. Что касается долгов перед энергетиками — там ситуация не такая благополучная.

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«Несмотря на то, что компании не дополучили средства, при подготовке к зиме они нарастили задолженность перед банками, то есть они привлекли эти деньги с рынков, максимально постарались подготовиться к зиме, несмотря на непоступившие платежи. Эта игра не может быть бесконечной. Безусловно, деньги, которые управляющие компании собирают с жителей, должны доходить до ресурсников. Без этого надежно и качественно снабжать население энергетическими ресурсами невозможно», — рассказал Леонид Неганов, министр энергетики Московской области.

Проблема погашения долгов за газ и свет тесно связана с еще одним вопросом, который сегодня обсуждали в правительстве. Речь идет о программе ремонта подъездов в подмосковных многоквартирных домах. Она субсидируется из областного и муниципального бюджетов. Соответственно, у управляющих компаний высвобождаются средства на расчеты с газовиками и энергетиками.