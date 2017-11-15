Более 19 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

Ход реализации программы «Мой подъезд» обсудили сегодня на видеоселекторном совещании с главами муниципальных образований под руководством зампредседателя правительства Московской области Дмитрия Пескова, передает телеканал «360».

С начала 2017 года по программе «Мой подъезд» в Подмосковье было отремонтировано более 19 тысяч подъездов. Шатура, Долгопрудный, Озеры, Химки, Восход и Королев являются лидерами по темпам реализации программы. Она будет продолжена в 2018 году.

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«В муниципальных образованиях уже сейчас идет работа по формированию адресных перечней на следующий год. Формирование этих планов должно проходить через обязательное обсуждение с жителями. При этом должны учитываться пожелания жителей по адресному перечню подъездов, видам выполняемых работ, всем деталям предстоящего ремонта», — рассказал Дмитрий Пестов.

Программа «Мой подъезд» реализуется по принципу софинансирования. Из бюджета региона в текущем году на нее выделено 2,15 миллиарда рублей. Кроме того, привлекают средства муниципальных бюджетов и управляющих организаций, а также жителей. В случае согласия на участие в программе, они доплачивают не более 5% от общей стоимости ремонта.