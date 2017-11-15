Власти рассказали о выжившей при крушении самолета L-410 девочке

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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассказал, что трехлетняя девочка, выжившая в авиакатастрофе с самолетом L-410, летела к бабушке в сопровождении учительницы, передает РИА «Новости».

Мама девочки находится в Хабаровске, летом она родила второго ребенка.

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«Девочка находилась с человеком, который ее сопровождал, — учительница сопровождала по просьбе мамы. Мама отправила ее к бабушке, ее сопровождала просто посторонняя женщина», — сказал Шпорт.

По его словам, сейчас ребенок находится в сознании, у нее сотрясение мозга и несколько переломов.

«Ей сегодня оказывают все методы поддержки и медицинской помощи, которые, на наш взгляд, действенные, современные. У нас есть телемедицина, мы ведем связь там. По заявлению наших врачей, специалистов, ее жизни ничего не угрожает. Мы приняли решение забрать к нам в краевой центр», — добавил глава региона.

На борту находились два пилота и пять пассажиров, все, кроме ребенка, погибли.

Ранее власти хабаровского поселка Нелькан опубликовали имена и фамилии летчиков и пассажиров, погибших при крушении самолета L-410.