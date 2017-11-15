Опубликован список погибших при крушении самолета L-410 под Хабаровском
Власти хабаровского поселка Нелькан опубликовали имена и фамилии летчиков и пассажиров, погибших при крушении самолета L-410 в Хабаровском крае, передает РИА «Новости».
Отмечается, что среди погибших два летчика и четыре пассажира.
Список погибших:
- пилот Чумаков,
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- пилот Зуев,
- Денис Амосов,
- Светлана Похомова,
- Ольга Лапоникова,
- Анна Лапоникова.
Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тела всех погибших в авиакатастрофе под Хабаровском.