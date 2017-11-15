Опубликован список погибших при крушении самолета L-410 под Хабаровском

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Власти хабаровского поселка Нелькан опубликовали имена и фамилии летчиков и пассажиров, погибших при крушении самолета L-410 в Хабаровском крае, передает РИА «Новости».

Отмечается, что среди погибших два летчика и четыре пассажира.

Список погибших:

- пилот Чумаков,

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- пилот Зуев,- Денис Амосов,- Светлана Похомова,- Ольга Лапоникова,- Анна Лапоникова.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тела всех погибших в авиакатастрофе под Хабаровском.