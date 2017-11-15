Суд освободил из-под стражи водителя «красногорского стрелка»

Шота Элизбарашвили, водитель «красногорского стрелка» Амирана Георгадзе, застрелившего в октябре 2015 года четырех человек, освобожден из под стражи решением Мособлсуда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Наталью Осипову.

«Сразу после оглашения оправдательного вердикта он был освобожден из-под стражи», — сообщила она.

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Также она рассказала, что за оправдание Элизбарашвили проголосовали все 12 присяжных.

Ранее сообщалось, что 17 ноября суд «обсудит юридические последствия вердикта».