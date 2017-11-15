Сечин вновь не явился в суд по делу Улюкаева

Судья в Замоскворецком суде Москвы заявила, что глава «Роснефти» Игорь Сечин не пришел на заседание по делу бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Она уточнила, что неизвестно, получил ли Сечин повестку.

«Направлялась повестка Сечину по электронной почте, факсом и почтой России. Получил они ее или нет — неизвестно», — пояснила судья.

Реклама

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.

13 ноября Сечин также не явился на допрос, ему повторно отправили повестку.