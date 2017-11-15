Присяжные Мособлсуда оправдали водителя «красногорского стрелка»

В Мособлсуде присяжные оправдали Шота Элизбарашвили, который работал водителем у «красногорского стрелка» Амирана Георгадзе, совершившего убийство четырех человек в октябре 2016 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Наталью Осипову.

«Был вынесен оправдательный вердикт присяжных», — рассказала она.

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В октябре 2015 года Шоте Элизбарашвили было предъявлено обвинение в пособничестве убийству трех человек и незаконном обороте оружия.

19 октября в здании администрации подмосковного Красногорска были убиты первый замглавы Красногорского района Юрий Караулов и глава красногорских электросетей Георгий Котляренко. Кроме того, предполагаемый убийца Амиран Георгадзе застрелил случайного свидетеля и своего партнера по бизнесу