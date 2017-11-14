Возросло число жертв стрельбы в школе в Калифорнии

После стрельбы в начальной школе в Калифорнии погибли четыре человека, передает телеканал KCRA cо ссылкой на помощника местного шерифа Фила Джонстона.

По словам Джонстона, нападавший выстрелил как минимум в одного ученика. Его доставили в больницу. Кроме того, пострадали еще четыре человека, включая троих детей.

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Брайан Флинт, сосед нападавшего по комнате, сообщил, что стрелявший сначала убил еще одного их соседа, после чего украл у Флинта грузовик.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в начальной школе в городе Чико. Он был ликвидирован полицией.