Сергиев Посаду вручено официальное свидетельство участника «Золотого кольца России»

В Императорском зале Большого театра состоялось торжественное собрание, посвященное 50-летию Золотого кольца России и церемония вручения свидетельств участников национального туристического проекта «Золотое кольцо России».

В мероприятии приняли участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, представители Совета Федерации и Государственной Думы, руководство Российского союза туристической индустрии, заместители губернаторов и руководители органов исполнительной власти в сфере туризма и культуры субъектов Российской Федерации, главы городов «Золотого кольца России» (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир), представители туриндустрии.

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По национальному туристическому маршруту в этом году путешествовало пять миллионов туристов, Минкультуры РФ намерено сделать его аналогом списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Сегодня мы готовим комплекс мероприятий, которые сделают «Золотое кольцо» не просто информационным брендом, а, можно сказать, государственным институтом. В будущем города, которые претендуют на участие в турмаршруте «Золотое кольцо», должны будут доказывать свою состоятельность в серьезной конкурентной борьбе. На основании новых стандартов, которые будут применяться для городов «Золотого кольца», маршрут станет пополняться не более одним городом в год», – сказал Мединский.

Министр культуры РФ вручил первые памятные свидетельства представителям городов, участвующих в национальном туристическом проекте «Золотое кольцо». В том числе и главе городского поселения Сергиев Посад Дмитрию Демину.

«Врата «Золотого кольца России» находятся в Сергиевом Посаде, – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева. – Сергиев Посад является самым посещаемым объектом для туристов: в 2016 году его посетили 1,5 млн. человек. Но останавливаться на этом мы не намерены. Мы стремимся к тому, чтобы он диктовал моду в туристической индустрии страны по сервису, логистике, продуманной инфраструктуре и оригинальной культурно-исторической программе».