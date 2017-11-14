Рэп-баттл между Поташевым и Радзиловым собрал 300 тысяч просмотров

Ролик рэп-баттла между магистром «Что? Где? Когда?» Максимом Поташевым и студентом 5 курса из Рязани Валерием Радзиловым за неделю собрал 300 тысяч просмотров, передает Ридус.

Поташев попробовал доказать молодежи, что в современной России можно добиться успеха, не обладая деньгами и нужными связями. Его оппонент Радзилов утверждал, что светлое будущее можно построить через «взятки и блат». Экс-участник Bad B. Влад «Sheff» Валов высоко оценил мастерство участников. ПС его слов, чем выше IQ исполнителя, тем интереснее слушать рэп.

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Это — уже второй ролик от олимпиады «Я — профессионал». В первом видео снялся министр экономического развития Максим Орешкин.

Если вы хотите принять участие в олимпиаде, то время еще есть. Активный этап регистрации продолжается до 5 декабря. Авторизированные участники получат доступ к демоверсии тестов по всем направлениям олимпиады. Задания рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Призы, за которые будут бороться участники, весьма внушительные. Это — денежные премии, поступления в магистратуры и аспирантуры ведущих российских вузов с максимальным баллом, стажировки в государственных и частных компаниях-лидерах российской экономики и профили в закрытой базе «Молодые профессионалы», доступной рекрутерам крупнейших компаний.

Отборочный этап «Я — профессионал» пройдет в начале декабря онлайн. Заключительный очный этап состоится 27−30 января. Имена победителей назовут с 19 февраля по 2 марта.