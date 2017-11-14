Украинец с радиоактивными грибами на теле попался в Чернобыльской зоне

Работник одного из предприятий в Киевской области попытался вывезти из Чернобыльской зоны спрятанные под одеждой радиоактивные грибы. Об этом сообщает управление полиции в Киевской области в своем фейсбуке.

«Во время проверки транспортного средства на КПП «Дитятки» сработали автомобильные дозиметры на превышение дозы радиоактивного излучения. При детальном осмотре сотрудники батальона патрульной полиции по охране зоны отчуждения ЧАЭС и радиоактивного загрязнения обнаружили на теле мужчины грибы», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что содержание радиационных элементов в грибах превышало допустимую норму в 29 тыс. раз.

Теперь украинцу грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали три группы сталкеров.