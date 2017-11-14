В Крыму идею Полонского назвали «фантасмагорией»

Идея бизнесмена Сергея Полонского о создании в Крыму нового города фантасмагорична, заявил РИА «Новости» глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

«Господин Полонский весь этот процесс (участие в президентских выборах. — «Газета.ru») превращает в фарс, особенно когда он вещает какие-то фантасмагорические вещи в отношении Крыма. Крым — это российская территория, и на этом надо ставить точку», — сказал он.

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Ранее бизнесмен рассказал о планах построить на территории полуострова «город третьего тысячелетия», который будет принадлежать «всему человечеству».

В ноябре Полонский начал подготовку к участию в президентских выборах в России в 2018 году.