Азарт россиян принес преступной команде 66 млн рублей

Следствие подозревает 17 человек, в том числе полицейского, в создании целой сети подпольных игорных заведений в нескольких российских регионах. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

По его информации, в январе 2015 года Сергей Ерков и Александр Горлышкин создали группу, чтобы проводить азартные онлайн-игры с использованием игрового оборудования и вне игорной зоны. Отмечается, что сеть действовала в нескольких регионах России.

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За все время функционирования она принесла злоумышленникам не менее 66 млн руб.

Помимо Еркова и Горлышкина в команду вошли еще 15 человек, в том числе сотрудник полиции из Мордовии. В СК отмечают, что у каждого из них была своя роль.

«Каждый из них выполнял свои функции, в том числе по непосредственной сборке игорного оборудования; установке программного обеспечения..., техническому обслуживанию игорного оборудования..., поддержке работы интернет-ресурсов, функции по бухгалтерскому учету», — говорится в сообщении.

Следователи провели 33 обыска в Москве и Мордовии и изъяли 260 единиц игорного оборудования, а также различную технику и 10 млн руб. наличными.

12 человек заключили под стражу, троих — под домашний арест, еще двое находятся в федеральном розыске.

Ранее сообщалось, что в бюджет перечислили 60 млн рублей от незаконной игорной деятельности в Курске.