В Индии вертолеты для борьбы со смогом не могут взлететь из-за смога

План правительства Индии по борьбе со смогом и загрязнением воздуха в Дели с помощью вертолетов и беспилотников потерпел неудачу, отмечает The Guardian.

Как сообщается, администрация Дели привлекла государственную вертолетную компанию для распыления воды, чтобы избавиться от удушающего смога. Однако этот план столкнулся с проблемами ввиду того, что техника не может подняться в воздух из-за плохой видимости.

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Другая проблема заключается в том, что районы города, включая тот, где располагаются резиденции парламента, президента и премьер-министра, находятся в бесполетной зоне.

В итоге техника не сможет помочь рассеять смог, пока он сам не рассеется.

Массовое сжигание урожая в соседних штатах на прошлой неделе и отсутствие ветра привели к тому, что уровень загрязнения воздуха в некоторых районах на севере Индии вырос более чем в 30 раз по сравнению со стандартами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее сообщалось, что в Индии запретили продавать петарды.