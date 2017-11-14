В Госдуме утвердили критерии признания СМИ иноагентами

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что представители четырех думских фракций согласовали поправки в законодательство, позволяющие причислять иностранные СМИ к иноагентам, передает «Интерфакс».

«СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур-госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием, могут быть признаны иностранными агентами вне зависимости от их организационно-правовой формы», — заявил Толстой.

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Он пояснил, что решать, какое СМИ подпадает под статус иноагента, будет Минюст.

Отмечается, что такие СМИ будут обязаны маркировать свою продукцию.

Поправки будут внесены к закону «О СМИ».

Ранее стали известны западные СМИ, попадающие под закон об иноагентах.