Число пострадавших при пожаре в общежитии в Сочи возросло до 15, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Также сообщалось, что погиб один человек. Официально информация о погибшем и пострадавших не подтверждалась.

В региональном главке МЧС заявили, что горение ликвидировано.

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«Проведена эвакуация, эвакуировано 50 человек. В 11.05 открытое горение ликвидировано», — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Сочи произошел пожар в общежитии.