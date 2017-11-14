Роспотребнадзор предупредил о вспышках кори в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян о повышенной заболеваемости корью в Европе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«В связи с эпиднеблагополучием по кори в странах Европейского региона, в России имеют место факты завоза данной инфекции, что регулярно подтверждается результатами молекулярно-генетических исследований», — говорится в сообщении.

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Как отмечает ведомство со ссылкой на данные ВОЗ, за 2016-2017 годы в Румынии зарегистрировано около пяти тыс. случаев заболеваний корью, в Италии — более 4,8 тыс. случаев, на Украине — более 1,6 тыс. случаев.

Кроме того, ситуация с заболеваемостью корью осложнилась в Сербии. С начала октября 2017 года было зарегистрировано 65 случаев заболеваний, некоторые из них — с летальным исходом.

«В связи с изложенным, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует при планировании поездок в зарубежные страны, в том числе в Сербию гражданам, не привитым против кори и не переболевшим корью, сделать прививку от этой инфекции», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Бразилии.