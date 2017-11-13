В МВД рассказали о самоубийстве столичного полицейского

Полиция проводит проверку после обнаружения тела столичного полицейского в личном автомобиле с огнестрельным ранением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Газете.Ru», что сотрудник полиции ОВД Раменки в Москве покончил с собой.

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«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что находившийся в личной машине мужчина причинил себе огнестрельное ранение, от которого скончался. Прибывшие на место происшествия полицейские, установили, что погибший мужчина является сотрудником столичной полиции», — рассказал дежурный офицер.

По его словам, по данному факту проводится проверка. Он добавил, что выясняются все обстоятельства произошедшего.