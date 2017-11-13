Посол России отреагировал на арест в Эстонии «агента ФСБ»

Посол России в Таллине Александр Петров удивился тому, что власти Эстонии назвали задержанного в Нарве россиянина Алексея Васильева «агентом ФСБ», передает РИА «Новости».

«Меня лично удивила скоропалительность озвученной публично версии, о том, что задержан «агент ФСБ России». Откуда это идет? Парню 20 лет, студент, учится здесь, в Эстонии. В конце концов, есть такое понятие, как презумпция невиновности. И вот сразу же, в первый день ареста озвучивать эту версию», — сказал дипломат.

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По словам Петрова, он расценивает «это как попытку создать общественное мнение, что задержан агент ФСБ».

«С этим я никак не могу согласиться», — добавил посол.

В посольстве рассказали, что Васильев учится в Вирумааском колледже Таллинского технического университета, расположенном в городе Кохтла-Ярве, по специальности «автоматизация технологических процессов». Каждые выходные он ездил домой в российский Кингисепп, где проживает его мать.

Эстонский Харьюский уездный суд 6 ноября заключил под стражу россиянина, которому вменяют подготовку киберпреступления против госучреждений страны. Посольство России в Таллине сообщило о готовности оказать поддержку Алексею Васильеву.