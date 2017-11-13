В Московском зоопарке появились на свет почти 600 детенышей

В Московском зоопарке с начала года появились на свет почти 600 детенышей, передает НСН.

Как сообщает официальный портал правительства столицы, самое большое прибавление произошло у представителей класса млекопитающих.

Сотрудники зоосада подчёркивают, что беби-бум пришелся на период с марта по октябрь. Также в зоопарке добавили, что 2017-ый не стал рекордным по рождаемости, однако многие пары впервые обзавелись потомством. В частности, на свет появился птенец кафрского рогатого ворона и детеныш альпака.