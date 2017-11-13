Адвокат Улюкаева прокомментировала неявку Сечина в суд
Адвокат бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева Дариджан Квеидзе прокомментировала «Газете.Ru» неявку в суд главы «Роснефти» Игоря Сечина. По ее словам, если он не придет и на следующее заседание, то, по закону, приставы могут доставить Сечина на суд принудительно.
«Решение об этом принимает суд», — уточнила она.
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На вопрос будут ли какие-то санкции в отношении Сечина за то, что в его компании препятствовали вручению повестки, адвокат Виктория Бурковская заявила «Газете.Ru», что эти меры не предусмотрены законом.
Ранее сообщалось, что Сечина повторно вызвали в суд по делу Улюкаева.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.