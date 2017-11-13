ФСБ просит суд не вызывать своего оперативника на допрос по делу Улюкаева

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Федеральная служба безопасности обратилась к Замоскворецкому суду с просьбой отозвать вызов на допрос своего оперативника Александра Калиниченко по делу бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ранее были направлены повестки для вызова в суд. В суд поступило письмо СЭБ (Службы экономической безопасности) ФСБ о том, что вызванный старший лейтенант Александр Калиниченко находится в командировке. Просят снять с повестки суда вызов его на допрос», — сказала судья.

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Отмечается, что роль Калиниченко в расследовании на данный момент не уточняется.

Ранее сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин не явился на допрос по делу Улюкаева.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.