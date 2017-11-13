Жители Чукотки выложили видео пожара в сеть до звонка спасателям

В ГУ МЧС по Чукотскому краю выразили озабоченность в связи с тем, что видеозапись крупного пожара в Анадыре, где пострадали 7 человек, включая детей, была выложена в интернет до того, как информация о произошедшем от очевидцев поступила в пожарную часть.

В результате пожара в квартире одного из домов в Анадеры пострадали семь человек, четверо из них — дети. Сообщается, что пожарная команда прибыла на место происшествия через три минуты послу поступления звонка о случившемся.

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«Несмотря на оперативное реагирование сил и средств служб города подобных последствий данной трагедии можно было бы избежать при своевременном сообщении о пожаре очевидцами. Озабоченность вызывает факт того, что первые сообщения с фото и видео фиксацией распространялись в социальных сетях раньше, чем информация поступила на пункт связи пожарной части», — подчеркнули спасатели.

Сообщается также, что в ходе проверки не нашла подтверждения версия о том, что причиной пожара стало то, что некто якобы бросил бутылку с зажигательной смесью в здание.