Как избавиться от запаха в обуви в домашних условиях: 11 проверенных способов

Почему появляется неприятный запах в обуви
Неприятный запах в обуви чаще всего появляется из-за влаги и бактерий. Во время ходьбы стопы выделяют пот, который впитывается в носки, стельки и внутреннюю поверхность обуви. Сам по себе пот практически не пахнет, однако во влажной и теплой среде начинают активно размножаться микроорганизмы. Именно продукты их жизнедеятельности и становятся причиной характерного запаха.
Особенно часто проблема возникает в кроссовках, спортивной обуви, зимних ботинках и моделях из синтетических материалов, которые плохо пропускают воздух. Если обувь не успевает полностью высохнуть, бактерии продолжают размножаться, а неприятный запах со временем становится все более стойким.
Как рассказал «Газете.Ru» руководитель компании по химчистке и реставрации обуви WhiteSole Алексей Седов, чаще всего неприятный запах появляется из-за сочетания повышенной потливости ног и неправильной сушки обуви.
После длительной носки обувь необходимо хорошо просушивать. При этом важно обязательно вынимать стельки, поскольку именно они в большинстве случаев становятся основным источником неприятного запаха.
Спровоцировать проблему также могут:
* повышенная потливость ног;
* редкая замена стелек;
* ношение одной пары обуви несколько дней подряд;
* отсутствие регулярной чистки;
* неправильная сушка после дождя или занятий спортом;
* грибковые заболевания стоп.
Если запах появляется снова вскоре после обработки обуви, проблема может быть связана не только с бактериями внутри пары. Иногда причиной становятся повышенная потливость ног (гипергидроз) или грибковые заболевания стоп.
Как быстро избавиться от запаха в обуви: 11 эффективных способов
1. Тщательно просушите обувь
Сушка — первый шаг в борьбе с неприятным запахом. Пока внутри остается влага, бактерии продолжают размножаться, а запах быстро возвращается.
После носки необходимо:
* вынимать стельки;
* расшнуровывать обувь;
* оставлять ее в хорошо проветриваемом месте;
* не убирать влажную пару сразу в шкаф.
Обувь нужно сушить без прямого горячего воздуха. Не стоит ставить пару на батарею или возле обогревателя. Лучше полностью разобрать обувь — вынуть стельки и шнурки — и оставить ее в хорошо проветриваемом месте.
Если обувь сильно намокла, внутрь можно положить бумажные полотенца или смятую бумагу — они помогут быстрее впитать влагу.
2. Поменяйте стельки
Во многих случаях источник запаха находится именно в стельках. Они ежедневно впитывают пот и загрязнения, поэтому со временем даже регулярная чистка перестает помогать.
Заменить стельки стоит, если:
* запах появился недавно и не исчезает после проветривания;
* обувь используется больше полугода;
* стелька потеряла форму;
* материал стал жестким или потемнел.
Иногда этого оказывается достаточно, чтобы полностью решить проблему.
3. Постирайте обувь
Если запах впитался во внутреннюю отделку, может потребоваться полноценная стирка.
Обычно стирать можно:
* текстильные кеды;
* тканевые кроссовки;
* спортивную обувь из синтетических материалов.
Перед стиркой снимают шнурки и стельки, а обувь помещают в специальный мешок.
Оптимальная температура — 30-40 градусов.
После стирки обувь сразу надевают, не дождавшись полного высыхания. Из-за этого запах может вернуться уже через несколько дней.
4. Используйте специальный дезодорант для обуви
Современные средства не только маскируют запах, но и помогают бороться с бактериями.
В продаже встречаются:
* спреи;
* аэрозоли;
* порошки;
* антибактериальные вкладыши.
• «антибактериальный эффект»;
• «против грибка»;
• «контроль влаги».
Для максимального результата обувь обрабатывают вечером после носки и оставляют на ночь.
5. Используйте хлоргексидин
По словам эксперта, хлоргексидин помогает сократить количество бактерий, которые вызывают неприятный запах. Для обработки достаточно протереть раствором внутреннюю поверхность обуви, уделяя внимание стелькам, швам и носочной части, а затем оставить пару до полного высыхания.
6. Обработайте обувь пищевой содой
Сода помогает впитывать влагу и уменьшать выраженность запаха. Достаточно насыпать внутрь одну-две столовые ложки порошка и оставить на ночь, а утром полностью удалить остатки.
Метод хорошо подходит для:
* кроссовок;
* тканевых кед;
* домашней обуви;
* спортивных сумок.
При этом сода не уничтожает бактерии, поэтому лучше использовать ее вместе с сушкой и антисептической обработкой.
Для изделий из замши и тонкой кожи использовать соду следует осторожно, чтобы не повредить материал.
7. Используйте активированный уголь
Активированный уголь хорошо впитывает запахи и лишнюю влагу. Несколько таблеток можно оставить внутри обуви на ночь или использовать тканевые мешочки с измельченным углем.
Эффективнее всего средство работает в сочетании с регулярной сушкой.
8. Используйте чайные пакетики
Этот способ не уничтожает бактерии, но помогает уменьшить неприятный запах и освежить обувь между основными чистками. Сухой чай помогает впитывать влагу и посторонние запахи. Достаточно оставить в обуви два-три пакетика черного или зеленого чая на ночь.
Способ подойдет, если запах появился недавно или нужно быстро освежить пару.
9. Заморозьте обувь
Низкие температуры временно снижают активность микроорганизмов и помогают уменьшить запах.
Для этого:
1. Полностью высушите обувь.
2. Поместите ее в плотный пакет.
3. Уберите в морозильную камеру на 8–12 часов.
4. После размораживания снова тщательно просушите.
Лучше всего метод работает как дополнение к другим способам, а не как самостоятельное решение проблемы.
Перед заморозкой убедитесь, что материал выдерживает воздействие низких температур.
10. Используйте эфирные масла
Эфирные масла помогают быстро освежить обувь и придать ей приятный аромат.
Чаще всего используют масла:
* чайного дерева;
* лаванды;
* мяты;
* эвкалипта;
* лимона.
Для использования достаточно нанести несколько капель на ватный диск и оставить его внутри обуви на несколько часов.
11. Сделайте ароматические саше
Если проблема уже решена, важно предотвратить ее повторное появление. В этом могут помочь ароматические саше. Это небольшие тканевые мешочки, наполненные натуральными ароматизаторами.
• лаванду;
• мяту;
• можжевельник;
• кедровую стружку;
• сушеную цедру цитрусовых.
Саше удобно оставлять внутри обуви на ночь или использовать во время сезонного хранения. Такой способ не заменяет полноценную чистку, однако помогает поддерживать свежесть и предотвращает появление затхлого запаха.
Как предотвратить появление запаха: правила ухода и возможные ошибки
В борьбе с неприятным запахом важно не только обработать обувь, но и правильно за ней ухаживать. Некоторые популярные советы из интернета могут оказаться бесполезными или даже навредить материалу.
Мылом кожаную обувь чистить нельзя — оно портит материал. Сейчас существует большое количество специальных средств с нейтральным pH, которые помогают очищать обувь без вреда для кожи. Если обувь все же пришлось почистить мылом, после этого обязательно нужно обработать ее кремом — он смягчит кожу и поможет предотвратить появление трещин.
Также не рекомендуется:
* обильно обрабатывать обувь уксусом;
* использовать агрессивные хлорсодержащие средства;
* распылять внутрь духи или туалетную воду вместо полноценной обработки;
* надевать обувь до полного высыхания после стирки или чистки.
Такие методы либо дают лишь кратковременный эффект, либо могут повредить материал, оставить разводы и ухудшить состояние обуви. Поддерживать свежесть гораздо проще, если соблюдать несколько несложных правил.
Правила ухода
Чтобы неприятный запах появлялся как можно реже, рекомендуется:
* ежедневно менять носки;
* тщательно мыть и хорошо вытирать ноги;
* использовать обувь по сезону;
* чередовать разные пары обуви;
* регулярно проветривать обувь после носки;
* своевременно менять или стирать стельки;
* полностью просушивать обувь после дождя, снега и занятий спортом;
* периодически обрабатывать внутреннюю поверхность антибактериальными средствами.
Даже качественная обувь со временем может начать неприятно пахнуть, если внутри постоянно скапливается влага. Поэтому регулярная сушка, чистка и правильное хранение остаются самыми эффективными способами профилактики. Если проблема возвращается снова и снова, несмотря на уход и обработку, стоит обратить внимание на состояние стоп и при необходимости обратиться к врачу.