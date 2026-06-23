Как избавиться от запаха в обуви в домашних условиях: 11 проверенных способов

Какие средства действительно работают от запаха обуви и как предотвратить его повторное появление

Запах пота, сырости или затхлости может появиться даже в новой обуви. Чаще всего причина кроется во влаге, бактериях, плохо просушенных стельках или повышенной потливости ног. Как убрать неприятный запах, какие домашние средства работают лучше всего и как предотвратить его повторное появление — в материале «Газеты.Ru».

Почему появляется неприятный запах в обуви

Неприятный запах в обуви чаще всего появляется из-за влаги и бактерий. Во время ходьбы стопы выделяют пот, который впитывается в носки, стельки и внутреннюю поверхность обуви. Сам по себе пот практически не пахнет, однако во влажной и теплой среде начинают активно размножаться микроорганизмы. Именно продукты их жизнедеятельности и становятся причиной характерного запаха.

Особенно часто проблема возникает в кроссовках, спортивной обуви, зимних ботинках и моделях из синтетических материалов, которые плохо пропускают воздух. Если обувь не успевает полностью высохнуть, бактерии продолжают размножаться, а неприятный запах со временем становится все более стойким.

Как рассказал «Газете.Ru» руководитель компании по химчистке и реставрации обуви WhiteSole Алексей Седов, чаще всего неприятный запах появляется из-за сочетания повышенной потливости ног и неправильной сушки обуви.

После длительной носки обувь необходимо хорошо просушивать. При этом важно обязательно вынимать стельки, поскольку именно они в большинстве случаев становятся основным источником неприятного запаха. Алексей Седов руководитель химчистки и реставрации обуви WhiteSole

Спровоцировать проблему также могут:

* повышенная потливость ног;

* редкая замена стелек;

* ношение одной пары обуви несколько дней подряд;

* отсутствие регулярной чистки;

* неправильная сушка после дождя или занятий спортом;

* грибковые заболевания стоп.

Если запах появляется снова вскоре после обработки обуви, проблема может быть связана не только с бактериями внутри пары. Иногда причиной становятся повышенная потливость ног (гипергидроз) или грибковые заболевания стоп.

Как быстро избавиться от запаха в обуви: 11 эффективных способов

1. Тщательно просушите обувь

Сушка — первый шаг в борьбе с неприятным запахом. Пока внутри остается влага, бактерии продолжают размножаться, а запах быстро возвращается.

После носки необходимо:

* вынимать стельки;

* расшнуровывать обувь;

* оставлять ее в хорошо проветриваемом месте;

* не убирать влажную пару сразу в шкаф.

Обувь нужно сушить без прямого горячего воздуха. Не стоит ставить пару на батарею или возле обогревателя. Лучше полностью разобрать обувь — вынуть стельки и шнурки — и оставить ее в хорошо проветриваемом месте. Алексей Седов руководитель химчистки и реставрации обуви WhiteSole

Если обувь сильно намокла, внутрь можно положить бумажные полотенца или смятую бумагу — они помогут быстрее впитать влагу.

2. Поменяйте стельки

Во многих случаях источник запаха находится именно в стельках. Они ежедневно впитывают пот и загрязнения, поэтому со временем даже регулярная чистка перестает помогать.

Заменить стельки стоит, если:

* запах появился недавно и не исчезает после проветривания;

* обувь используется больше полугода;

* стелька потеряла форму;

* материал стал жестким или потемнел.

Иногда этого оказывается достаточно, чтобы полностью решить проблему.

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3. Постирайте обувь

Если запах впитался во внутреннюю отделку, может потребоваться полноценная стирка.

Обычно стирать можно:

* текстильные кеды;

* тканевые кроссовки;

* спортивную обувь из синтетических материалов.

Перед стиркой снимают шнурки и стельки, а обувь помещают в специальный мешок.

Оптимальная температура — 30-40 градусов.

Частая ошибка После стирки обувь сразу надевают, не дождавшись полного высыхания. Из-за этого запах может вернуться уже через несколько дней.

4. Используйте специальный дезодорант для обуви

Современные средства не только маскируют запах, но и помогают бороться с бактериями.

В продаже встречаются:

* спреи;

* аэрозоли;

* порошки;

* антибактериальные вкладыши.

Лучше выбирать средства с пометками • «антибактериальный эффект»;

• «против грибка»;

• «контроль влаги».

Для максимального результата обувь обрабатывают вечером после носки и оставляют на ночь.

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

5. Используйте хлоргексидин

По словам эксперта, хлоргексидин помогает сократить количество бактерий, которые вызывают неприятный запах. Для обработки достаточно протереть раствором внутреннюю поверхность обуви, уделяя внимание стелькам, швам и носочной части, а затем оставить пару до полного высыхания.

6. Обработайте обувь пищевой содой

Сода помогает впитывать влагу и уменьшать выраженность запаха. Достаточно насыпать внутрь одну-две столовые ложки порошка и оставить на ночь, а утром полностью удалить остатки.

Метод хорошо подходит для:

* кроссовок;

* тканевых кед;

* домашней обуви;

* спортивных сумок.

При этом сода не уничтожает бактерии, поэтому лучше использовать ее вместе с сушкой и антисептической обработкой.

Для изделий из замши и тонкой кожи использовать соду следует осторожно, чтобы не повредить материал.

7. Используйте активированный уголь

Активированный уголь хорошо впитывает запахи и лишнюю влагу. Несколько таблеток можно оставить внутри обуви на ночь или использовать тканевые мешочки с измельченным углем.

Эффективнее всего средство работает в сочетании с регулярной сушкой.

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8. Используйте чайные пакетики

Этот способ не уничтожает бактерии, но помогает уменьшить неприятный запах и освежить обувь между основными чистками. Сухой чай помогает впитывать влагу и посторонние запахи. Достаточно оставить в обуви два-три пакетика черного или зеленого чая на ночь.

Способ подойдет, если запах появился недавно или нужно быстро освежить пару.

9. Заморозьте обувь

Низкие температуры временно снижают активность микроорганизмов и помогают уменьшить запах.

Для этого:

1. Полностью высушите обувь.

2. Поместите ее в плотный пакет.

3. Уберите в морозильную камеру на 8–12 часов.

4. После размораживания снова тщательно просушите.

Лучше всего метод работает как дополнение к другим способам, а не как самостоятельное решение проблемы.

Важно Перед заморозкой убедитесь, что материал выдерживает воздействие низких температур.

10. Используйте эфирные масла

Эфирные масла помогают быстро освежить обувь и придать ей приятный аромат.

Чаще всего используют масла:

* чайного дерева;

* лаванды;

* мяты;

* эвкалипта;

* лимона.

Для использования достаточно нанести несколько капель на ватный диск и оставить его внутри обуви на несколько часов.

11. Сделайте ароматические саше

Если проблема уже решена, важно предотвратить ее повторное появление. В этом могут помочь ароматические саше. Это небольшие тканевые мешочки, наполненные натуральными ароматизаторами.

Чаще всего используют • лаванду;

• мяту;

• можжевельник;

• кедровую стружку;

• сушеную цедру цитрусовых.

Саше удобно оставлять внутри обуви на ночь или использовать во время сезонного хранения. Такой способ не заменяет полноценную чистку, однако помогает поддерживать свежесть и предотвращает появление затхлого запаха.

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Как предотвратить появление запаха: правила ухода и возможные ошибки

В борьбе с неприятным запахом важно не только обработать обувь, но и правильно за ней ухаживать. Некоторые популярные советы из интернета могут оказаться бесполезными или даже навредить материалу.

Мылом кожаную обувь чистить нельзя — оно портит материал. Сейчас существует большое количество специальных средств с нейтральным pH, которые помогают очищать обувь без вреда для кожи. Если обувь все же пришлось почистить мылом, после этого обязательно нужно обработать ее кремом — он смягчит кожу и поможет предотвратить появление трещин. Алексей Седов руководитель химчистки и реставрации обуви WhiteSole

Также не рекомендуется:

* обильно обрабатывать обувь уксусом;

* использовать агрессивные хлорсодержащие средства;

* распылять внутрь духи или туалетную воду вместо полноценной обработки;

* надевать обувь до полного высыхания после стирки или чистки.

Такие методы либо дают лишь кратковременный эффект, либо могут повредить материал, оставить разводы и ухудшить состояние обуви. Поддерживать свежесть гораздо проще, если соблюдать несколько несложных правил.

Правила ухода

Чтобы неприятный запах появлялся как можно реже, рекомендуется:

* ежедневно менять носки;

* тщательно мыть и хорошо вытирать ноги;

* использовать обувь по сезону;

* чередовать разные пары обуви;

* регулярно проветривать обувь после носки;

* своевременно менять или стирать стельки;

* полностью просушивать обувь после дождя, снега и занятий спортом;

* периодически обрабатывать внутреннюю поверхность антибактериальными средствами.

Даже качественная обувь со временем может начать неприятно пахнуть, если внутри постоянно скапливается влага. Поэтому регулярная сушка, чистка и правильное хранение остаются самыми эффективными способами профилактики. Если проблема возвращается снова и снова, несмотря на уход и обработку, стоит обратить внимание на состояние стоп и при необходимости обратиться к врачу.