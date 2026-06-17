Как избавиться от ос на даче и участке: эффективные средства и безопасные способы

Как избавиться от ос на даче и участке: лучшие средства, ловушки и способы уничтожить гнездо

В отличие от пчел, осы способны жалить несколько раз подряд и мгновенно привлекать на помощь сородичей. Поэтому обнаруженное рядом с домом гнездо может стать серьезной проблемой, особенно если в семье есть дети или аллергики. Как безопасно избавиться от ос на даче, какие средства действительно работают и что делать при укусе — в материале «Газеты.Ru».

Что делать, если на участке появились осы

Осы относятся к жалящим перепончатокрылым насекомым. В мире насчитывается около 20 тысяч их видов, более тысячи из них обитают в России.

Какие виды ос есть в России Большинство ос в России ведут одиночный образ жизни. Они не строят больших гнезд, редко проявляют агрессию к человеку и охотятся на определенные виды насекомых. Проблемы дачникам доставляют общественные виды, которые живут колониями и активно защищают свое потомство. Бумажные осы. Свое название они получили благодаря уникальной технологии строительства гнезда. Насекомые пережевывают древесные волокна, получая материал, который по структуре и плотности напоминает картон или бумагу. Из этой массы они сооружают свои дома, прикрепляя их к веткам деревьев, под крышами построек или на чердаках. Земляные осы. Они обустраивают колонии в подземных норах. Обнаружить такое гнездо можно по характерным отверстиям в земле, вокруг которых снуют насекомые. Эти норы часто имеют не один, а несколько выходов, что усложняет борьбу с колонией.

Прежде чем начинать борьбу с осами, стоит оценить масштаб проблемы. Одна-две залетевшие на участок особи — еще не повод для тревоги. Но если рядом появилось гнездо, действовать нужно осторожно, рассказал «Газете.Ru» начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Андрей Маурер.

По его словам, в осиной колонии есть матка, рабочие особи и трутни, а при благоприятных условиях численность роя быстро растет.

Если осы только начали строить улей и он еще небольшой (размером с грецкий орех), его можно убрать самостоятельно, соблюдая меры безопасности. Если же гнездо достигло значительных размеров, а колония многочисленна, разумнее обратиться к профессионалам.

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Какие способы помогают избавиться от ос

Методы борьбы с осами делятся на несколько категорий. Выбор зависит от расположения гнезда, его размера и предпочтений.

* Физическое уничтожение гнезда (затопление, снятие, сжигание пустого улья).

* Народные средства (ловушки, приманки, борная кислота, кипяток).

* Химические препараты (спреи, концентраты для обработки гнезд, инсектицидные ловушки).

* Профессиональная дезинсекция (при масштабной угрозе).

Как обнаружить и уничтожить осиное гнездо

Избавляться от осиного гнезда стоит только в том случае, если оно находится рядом с домом, хозяйственными постройками или местами, где постоянно бывают люди и животные. Важно помнить: борьба с осами в одиночку может быть опасной.

Первым делом нужно определить местонахождение гнезда. Чаще всего осы селятся в труднодоступных темных местах: под крышей, на чердаках, в сараях, в щелях стен, старых пнях, а земляные виды — в норах под землей. Понаблюдайте за траекторией полета насекомых: обычно она ведет прямо к гнезду. Андрей Маурер начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Лучшее время для уничтожения гнезд — ранняя весна, пока колония еще не заселилась, или поздняя осень, когда ее жизненный цикл подходит к концу, рассказал эксперт. Если действовать приходится в разгар сезона, делать это лучше ночью, когда осы менее активны и слабее реагируют на раздражители.

Один из действенных способов борьбы с земляными осами — заливание гнезда крутым кипятком с добавлением мыльного раствора . Использовать этот метод можно только тогда, когда насекомые не активны. К норе подводят шланг или используют лейку, при необходимости расчищают вход, а затем быстро выливают горячую воду, не оставляя осам возможности выбраться наружу. После этого вход плотно закрывают камнем или засыпают грунтом. Обычная холодная вода в этом случае малоэффективна: в рыхлой или пересохшей почве она быстро уходит в землю, не причиняя колонии существенного вреда.

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Важно Использовать этот метод против бумажных ос нельзя. Их гнезда часто находятся под потолком, на чердаках или под свесами крыш. Попытка подобраться к ним с ведром воды не только малоэффективна, но и опасна: потревоженные насекомые могут атаковать роем, а человек — потерять равновесие и получить травму.

Не менее опасен и метод выжигания: огонь редко уничтожает колонию полностью, а при работе в закрытых или труднодоступных пространствах подобная процедура несет реальный риск возгорания.

Меры безопасности

Перед поиском и уничтожением гнезда заранее позаботьтесь о безопасности членов семьи и домашних животных — они должны находиться в полностью изолированном от насекомых месте.

* Одежда должна быть свободной, не облегающей тело, а все открытые участки — манжеты, щиколотки, пояс — тщательно закрыты: края одежды заправляются под ремень, в перчатки и ботинки. Лучшим вариантом станет специальный костюм пчеловода.

* Освещение. Работать вслепую недопустимо, поэтому хороший фонарь не менее важен, чем защитная экипировка. Его следует зафиксировать на неподвижной опоре, чтобы освещение не зависело от ваших движений.

* Ведра грунта. Они понадобятся для экстренной засыпки гнезда, если ситуация выйдет из-под контроля и потребуется срочное отступление.

* Аптечка. В ней обязательно должны быть антигистаминные препараты, лед и жгут. При выраженной аллергической реакции наложение жгута способно замедлить распространение токсина по организму.

Народные средства от ос

Если не хочется прибегать к химии, можно отдать предпочтение народным средствам от ос. Многие из них хорошо себя зарекомендовали в борьбе с этими насекомыми.

* Борная кислота

Эффективное и недорогое средство помогает не только от муравьев. Борная кислота для ос — яд замедленного действия. Попадая в организм насекомого с приманкой, она нарушает работу пищеварительной системы, повреждая внутренние органы и разрушая нервную систему.

Как приготовить приманку из борной кислоты

1. Возьмите один пакетик (10 г) борной кислоты в аптеке или в магазине для садоводов.

2. Разведите пакетик в литре теплой воды, добавьте 2-3 ложки сахара, меда или варенья.

3. Разлейте смесь в пластиковые крышки и расставьте в местах скопления ос.

4. Со временем осы съедят яд, отнесут его в гнездо и заразят матку.

* Ловушки с приманкой

Это проверенное решение, не требующее применения агрессивной химии. Готовые ловушки продаются в садовых магазинах, но не менее эффективную конструкцию можно сделать самостоятельно.

1. Возьмите пластиковую бутылку объемом 1,5 — 2 литра.

2. Разрежьте бутылку, чтобы две трети от ее высоты приходились на нижнюю часть ловушки и одна треть — на верхнюю.

3. Верхушку от бутылки вставьте горлышком вниз в основание.

4. В качестве приманки можно использовать забродившие сладкие продукты: перестоявшее варенье, квас или пиво, подгнившие яблоки и даже мясо. Подойдет для этих целей и ароматное мыло. Влейте раствор внутрь конструкции.

5. Насекомые попадут в воронку, из которой не смогут выбраться.

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Химические средства от ос

Современные инсектициды помогают быстро сократить численность ос, однако использовать их нужно осторожно. Во время обработки важно защитить не только себя, но и полезных насекомых-опылителей. Кроме того, уничтожение только взрослых особей не решит проблему: если в гнезде останутся личинки и матка, колония со временем восстановится.

Химические средства для уничтожения ос делятся на две категории в зависимости от способа применения:

1. Препараты для ловушек. Отличаются минимальным запахом, что делает их незаметными для человека, при этом сохраняют высокую эффективность воздействия на насекомых. Представлены в разных формах: от гелей до порошкообразных составов и клеевых субстанций.

2. Средства для прямой обработки гнезд. Концентрированные растворы и спреи разводятся перед применением. Обладают комплексным действием, уничтожая взрослых особей и личинок, что позволяет полностью избавиться от колонии.

Применение современных водорастворимых инсектицидов, предназначенных для уничтожения осиных колоний, требует строгого соблюдения регламента.

Из концентрата по инструкции готовится рабочий раствор, после чего специалисты прибегают к следующему методу: в прочный полиэтиленовый пакет подходящего объема — достаточного для того, чтобы гнездо целиком оказалось внутри — заливается 150–200 мл приготовленного состава. Далее одним резким и точным движением пакет надевается непосредственно на осиное укрытие, герметично изолируя его. Андрей Маурер начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Меры предосторожности

При работе с химикатами обязательно соблюдайте меры безопасности:

* Внимательно изучайте инструкцию и не превышайте рекомендованные дозировки;

* Тщательно промывайте инвентарь после применения;

* Изолируйте продукты питания во время обработки;

* Храните средства в недоступных для детей и животных местах.

Важно Никогда не используйте против ос препараты, предназначенные для борьбы с грызунами, даже если их рекомендуют на форумах и продают на маркетплейсах. В некоторых случаях люди по ошибке покупают средства на основе фосфида алюминия, которые применяют для уничтожения кротов и других млекопитающих-вредителей. Такие препараты относятся к средствам повышенной опасности и могут быть смертельны для человека и животных. Работать с препаратами высокого класса опасности имеют право только специалисты, прошедшие подготовку и имеющие лицензию.

Какие растения отпугивают ос

Грамотное озеленение участка — один из экологичных способов борьбы с осами. Запах некоторых растений делает территорию малопривлекательной для вредителей, рассказала начальник отдела сертификации Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Ирина Лебедева.

Среди таких культур:

* полынь,

* герань,

* мелисса,

* мята,

* жасмин,

* лаванда,

* базилик.

Стратегически размещенные по периметру участка или вблизи зон отдыха, эти растения создают устойчивый ароматический барьер, делая территорию малопривлекательной для ос. Ирина Лебедева начальник отдела сертификации Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Особое внимание специалист посоветовала обратить на чеснок — его резкий запах осы переносят очень плохо. Если на участке уже обнаружено гнездо, посадите чеснок в непосредственной близости от него. Концентрированный аромат фитонцидов способен вынудить колонию покинуть место без какого-либо химического вмешательства.

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Что делать, если укусила оса

При укусе осы действовать нужно быстро и грамотно. Осы, как правило, не оставляют жало после укуса. Если вы заметили его в коже, осторожно удалите его, стараясь не сдавливать окружающие ткани.

Обработка раны. Промойте место укуса холодной проточной водой, после чего обработайте его антисептиком. Это позволит частично нейтрализовать яд и снизить риск инфицирования.

Холодный компресс. Приложите лед или любой холодный предмет к месту укуса. Это поможет уменьшить отек и облегчить боль.

Антигистаминный препарат. Примите таблетку от аллергии, чтобы заблокировать аллергическую реакцию до ее развития.

Обильное питье. Пейте больше воды, чая или морса — это ускорит выведение токсинов из организма.

Категорически запрещено после укуса насекомого употреблять алкоголь: спиртное усилит отек тканей и ускорит всасывание яда. Кроме того, не стоит брать в руки мертвых ос: они тоже могут представлять опасность.

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Яд ос считается сильным природным аллергеном. У большинства людей укус вызывает боль, покраснение и отек, но у людей с повышенной чувствительностью он может спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока.

В отличие от пчел, осы не погибают после укуса и способны атаковать многократно, дополнительно пуская в ход мощные челюсти. Особую угрозу представляет химическая сигнализация этих насекомых: в момент укуса и после гибели особи выделяются специфические феромоны, которые действуют на сородичей как сигнал тревоги и призыв к немедленной коллективной атаке. Этот механизм группового нападения делает встречу с осиным гнездом по-настоящему опасной. Андрей Маурер начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Профилактика: как сделать участок непривлекательным для ос

Полностью защитить дачный участок от ос вряд ли получится, но снизить вероятность их появления вполне реально. Главное правило — не оставлять насекомым источники пищи и места, подходящие для обустройства гнезд.

* Ограничьте доступ к спелым фруктам, цветам, открытым продуктам питания и кормам для животных, поскольку они привлекают ос.

* Мусорные контейнеры держите плотно закрытыми и регулярно промывайте с применением дезинфицирующих средств.

* Поддерживайте порядок на участке. Захламленные участки с кучами мусора и строительных отходов привлекательны для ос не меньше, чем щели в стенах.

* Своевременно собирайте перезревшие и подгнившие плоды под садовыми деревьями.

Чердаки, подвалы и другие малопосещаемые зоны дома необходимо периодически осматривать. Любые щели в наружной обшивке стен, отошедшие доски и поврежденные элементы фасада следует незамедлительно устранять — открытые полости в конструкциях представляют собой идеальное место для колонии. Андрей Маурер начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Есть еще одна хитрость, основанная на поведении ос. Эти насекомые обычно не строят гнезда рядом с уже существующими колониями. Поэтому некоторые дачники используют специальные муляжи осиных гнезд, которые продаются в садовых магазинах. Считается, что такая имитация может отпугнуть ос и снизить вероятность их появления на участке.