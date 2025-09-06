День нефтяника и газовика 2025: открытки и поздравления

Как поздравить с Днем работника нефтяной и газовой промышленности: поздравления своими словами и открытки

Ежегодно в первое воскресенье сентября Россия чествует тех, чей труд обеспечивает энергетическую безопасность страны. День работника нефтяной и газовой промышленности — это праздник мужества, упорства и профессионализма тысяч людей. Чтобы поздравить коллег, друзей и близких, работающих в этой важной отрасли, «Газета.Ru» приготовила открытки и текстовые пожелания.

Картинки ко Дню нефтяника и газовика

Поздравления с Днем нефтяника: слова благодарности

Официальные поздравления (для руководства и коллег)

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Ваш труд — основа экономического благополучия страны. Желаем стабильности, процветания и новых производственных достижений!

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю с Днем нефтяника! Ваш профессионализм и преданность делу заслуживают высшего признания. Пусть каждая скважина радует высокой продуктивностью, а в жизни всегда будет место для радости и семейного тепла!

Сердечно поздравляю с праздником энергии и прогресса! Желаю, чтобы запасы вашего энтузиазма никогда не иссякали, а профессиональные успехи превосходили самые смелые ожидания. Здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Уважаемые нефтяники и газовики! Ваш труд требует особой силы духа и мужества. Пусть благодаря вашим усилиям Россия всегда остается энергетической державой №1. Счастья, здоровья и процветания вам и вашим близким!

Примите самые теплые поздравления с Днем работника нефтяной и газовой промышленности! Желаю эффективных проектов, надежных партнеров и стабильного роста во всем. Пусть ваш профессионализм служит примером для будущих поколений!

Душевные поздравления (для близких и друзей)

Ты — настоящий герой, сильный и мужественный человек! Мы гордимся тобой и ждем тебя дома с нетерпением. Желаю тебе легкой вахты, верных друзей и тепла в сердце!

Мой дорогой! Поздравляю с Днем нефтяника! Помни, как бы далеко ты ни был, здесь — дома — тебя всегда ждут. Пусть здоровье будет крепким, настроение — отличным, а жизнь — богатой на прекрасные моменты!

Самому лучшему нефтянику на свете! Спасибо за твой труд, за твою силу и заботу о семье. Желаю, чтобы работа приносила не только доход, но и удовольствие. Мы тебя очень любим!

Друг, с профессиональным праздником! Пусть твоя жизнь будет такой же насыщенной, как нефтяная скважина, и такой же яркой, как газовый факел! Здоровья, удачи и процветания!

Родной наш человек, поздравляем с праздником! Твой труд — это настоящий подвиг. Желаем тебе всегда возвращаться домой с победой и улыбкой. Мы тобой бесконечно гордимся!

Короткие поздравления (для SMS и мессенджеров)

С Днем нефтяника! Пусть фонтан успехов никогда не иссякает!

Желаю «легкой» нефти и больших премий! С праздником!

Пусть удача сопровождает на всех месторождениях! С Днем газовика!

Терпения, сил и семейного тепла! С профессиональным праздником!

Когда и как отмечают День работника нефтяной и газовой промышленности

День работника нефтяной и газовой промышленности (в обиходе его чаще называют День нефтяника или День газовика) отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Дата меняется от года к году.

В 2025 году праздник приходится на 7 сентября.

Его история началась 28 августа 1965 года, когда праздник был учрежден в ознаменование успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири и столетия отечественной нефтяной и газовой промышленности. Инициаторами его создания считаются Николай Байбаков, руководитель нефтяной промышленности СССР, и Юрий Эрвье, глава геологического управления Тюмени, которые подчеркнули необходимость признания заслуг работников отрасли.

Значение отрасли для СССР и современной России невозможно переоценить. Нефтяная и газовая промышленность — это фундамент экономического благополучия и энергетической безопасности страны. В советские годы освоение месторождений Западной Сибири стало мощным толчком для развития промышленности, а сегодня Россия входит в тройку мировых лидеров по добыче нефти.