Ореховый Спас — 2025: открытки и поздравления

Как поздравить с Ореховым и Хлебным Спасом родных и близких

Ореховый Спас соединяет церковные и народные традиции. В храмах отмечают праздник в честь Спаса Нерукотворного, а на Руси в это время было принято собирать орехи и печь хлеб из муки нового урожая. Чтобы поздравить близких, «Газета.Ru» подготовила открытки и теплые пожелания.

Картинки-поздравления к Ореховому и Хлебному Спасу

Ореховый Спас (или Хлебный, как его еще называют) издавна считался особым днем, когда заканчивались полевые работы, в домах появлялись первые орехи и свежий хлеб из нового урожая. Сегодня праздник по-прежнему объединяет церковные и народные традиции, а поздравления близким становятся его неотъемлемой частью.

«Газета.Ru» подготовила подборку открыток к Ореховому и Хлебному Спасу. Их можно отправить родным и друзьям в мессенджерах, разместить на личной странице в соцсетях или использовать как фоновое изображение для праздничного поста.

20 поздравлений с Ореховым Спасом своими словами

С Ореховым Спасом! Пусть в доме будет тепло и светло, а сердце радуется каждому дню, как свежему урожаю.

С праздником! Пусть орехи будут символом крепкого здоровья, а хлеб — достатка и уюта в семье.

С третьим Спасом! Пусть в каждом доме звучит смех, на столе будут хлеб и орехи, а в душе — мир и покой.

С праздником Спаса Нерукотворного! Желаю, чтобы Господь благословил твой труд и сохранил близких.

С Ореховым Спасом! Пусть жизнь будет крепкой, как скорлупа ореха, и сладкой, как его плод.

С праздником! Пусть новый урожай принесет радость в каждый дом, а дела будут благополучными.

С Хлебным Спасом! Пусть в семье будет взаимопонимание, а в сердце — благодарность за каждый прожитый день.

С праздником! Пусть душа будет наполнена добром, а дом — любовью и заботой.

С Ореховым Спасом! Пусть Господь хранит ваш дом от бед, а жизнь наполняется радостями и светлыми новостями.

С праздником Спаса! Пусть каждый новый день будет, как свежеиспеченный хлеб — ароматный и теплый.

С Ореховым Спасом! Пусть рядом будут верные друзья, любимая семья и добрые дела.

С праздником! Желаю крепкого здоровья, приятных встреч и достатка в доме.

С Хлебным Спасом! Пусть жизнь будет щедра на радости и удачу, как августовский урожай.

С праздником Спаса Нерукотворного! Пусть все заботы будут легкими, а связь с близкими — прочной, как скорлупа ореха.

С Ореховым Спасом! Пусть каждый день приносит радость, тепло и благодарность.

С праздником! Пусть хлеб на столе будет символом мира и согласия в доме.

С Ореховым Спасом! Пусть в сердце всегда будет место для любви, надежды и света.

С праздником! Пусть Господь оберегает твою семью, а жизнь будет наполнена радостью и теплом.

С Ореховым Спасом! Желаю спокойных дней, добрых людей рядом и крепкого здоровья.

С праздником! Пусть дом будет полной чашей, а сердце — источником тепла и заботы.

Когда отмечают Ореховый Спас в 2025 году

В конце августа православная церковь отмечает Перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь. Народное название этого праздника — Ореховый, или Хлебный Спас.

29 августа отмечают Ореховый Спас, или праздник Спаса Нерукотворного

Это третий и заключительный Спас в августовской череде. Перед ним идут Медовый (14 августа) и Яблочный (19 августа). В народе говорили: «Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на зеленых горах холсты продают». Праздник встречают на пороге осени: жатва завершается, а в лесах и садах поспевают орехи — символ достатка, силы и здоровья.

История и традиции праздника

Церковное название Орехового Спаса — Перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Согласно преданию, лик Спасителя чудесным образом отпечатался на ткани, которой он вытер лицо. Святыню называли «убрусом» и почитали как великую реликвию.

История отсылает нас в IV век. Царь Эдессы Авгарь, страдавший тяжелой болезнью, обратился к Христу с просьбой об исцелении. Когда Спаситель вытер лицо платом, на ткани отпечатались его черты. Получив этот образ, Авгарь исцелился и принял христианство.

Долгие века реликвия хранилась в Эдессе (ныне — территория Турции), пока 29 августа 944 года не была перенесена в Константинополь. С этого момента день вошел в церковный календарь как праздник Спаса Нерукотворного. Позднее появились и другие версии происхождения святыни — например, предание о Веронике, которая подала Христу платок на пути на Голгофу.

В народе этот день совпал со временем сбора орехов и выпечки хлеба из нового урожая. Именно поэтому праздник получил дополнительные названия — Хлебный Спас и Холщовый Спас благодаря ярмаркам, где продавали ткани и полотно. Люди верили: если орехов в этот год уродилось много, то хлеба в следующем будет вдоволь.