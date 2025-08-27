27 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Советская и российская актриса, режиссёр, народная артистка СССР, руководитель театра «Современник» Галина Волчек и советский режиссёр, Народный артист СССР Сергей Иосифович Юткевич (справа на последнем плане) во время съемок фильма «Маяковский смеётся» на киностудии Мосфильм, 1975 год

27 августа отмечают День российского кино и поздравляют каменщиков с профессиональным праздником. В мире — праздник в честь одного из старейших единоборств, бокса. По народному календарю 27 августа — День Михея Тиховея, в этот день парни сватались к девушкам. Какие праздники и памятные события отмечают 27 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 27 августа

День российского кино

Праздник был учрежден в 1980 году как День советского кино, а после распада СССР получил свое нынешнее название. Дата приурочена к подписанию в 1919 году Советом народных комиссаров декрета о национализации кинодела в РСФСР. На протяжении десятилетий отечественное кино развивалось как государственная культурная отрасль, а в 90 пустилось в «свободное плавание». Сегодня День российского кино — профессиональный праздник режиссеров, актеров, сценаристов, операторов, продюсеров и всех, кто занят в киноиндустрии.

День каменщика в России

У каменщиков есть два повода отметить профессиональный праздник. В первое воскресенье августа их поздравляют с Днем строителя, а в конце месяца — с Днем каменщика. Этот неофициальный праздник связан с народным днем Михея Тиховея: именно в это время, перед наступлением холодов, строители храмов и крепостей доделывали каменные кладки.

Международный день игры «Камень, ножницы, бумага»

Точно неизвестно, кто придумал этот относительно новый праздник. У самой игры древние корни: в «Камень, ножницы, бумага» (или «шоушилин») играли еще в Китае в III веке до н.э. Суть игры в большинстве стран одинаковая: игроки сжимают руки в кулаки и одновременно выбрасывают комбинацию из пальцев. Сжатый кулак означает камень, два пальца — ножницы, ладонь — бумагу. Ножницы режут бумагу, но разбиваются о камень. А бумага может обернуть камень. Сегодня существует международная ассоциация по игре «Камень, ножницы, бумага» и проводятся официальные соревнования.

Международный день бокса

Праздник впервые отметили в 2018 году. Изначально дата международного события совпадала с российским национальным Днем бокса 22 августа, но через несколько лет его перенесли на 27-е. В этот день в Гаване в 1974 году прошел первый чемпионат мира по боксу. Сегодня в Международный день бокса на разных уголках земли встречаются профессионалы и любители: проходят тренировки и показательные поединки, турниры и мастер-классы для детей и подростков.

Международный день мемов

Неофициальный праздник, посвященный вирусным изображениям и видео, которые расходятся в сети. Они начали появляться на заре массового распространения интернета и стали частью поп-культуры. Например, «привет, медвед» характеризует 2000-е, «узбагойся» — 2010-е, а «краш» и «кринж» стали маркерами начала 2020-х. В международный день мемов поддержите праздник и перешлите смешную картинку друзьям.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 августа в других странах

День фармацевта — Иран. Дата этого праздника выбрана в честь дня рождения персидского ученого и врача Мухаммада ибн Закарии ар-Рази, известного в Европе как Разес. Он жил в IX веке, изучал медицину в Багдаде и вскоре прослыл искусным врачом. Сейчас он считается одним из основоположников фармацевтики.

День независимости — Молдавия. В 1991 году Молдавия провозгласила независимость от СССР, и с тех пор 27 августа считают датой формирования молдавской государственности. В этот день во всей стране проходят военные парады, праздничные шествия и концерты.

Венецианский кинофестиваль — Италия. Старейший кинофестиваль мира был основан в 1932 году и традиционно проходит в конце лета на острове Лидо в Венеции. В 2025 году он стартует 27 августа. Главный приз фестиваля, «Золотой лев», считается одной из самых престижных наград в киноиндустрии.

Томатина — Испания. Знаменитый испанский фестиваль проводится в последнюю среду августа в городе Буньоль. Главная традиция «битвы помидорами» зародилась в 1945 году: по одной из легенд, жители хотели забросать помидорами плохо игравшего уличного музыканта, но случайно попали в другую компанию. Те не замедлили с ответом, и на улице развернулось настоящее сражение. Со временем это переросло в традицию, а в Буньоле развернулся городской праздник с бесплатными «снарядами» для битвы. Ежегодно на Томатину в город прибывают тысячи туристов, а на площадях проходит карнавал.

Религиозные праздники 27 августа

Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского

Феодосий был сподвижником святого Антония, основателя Киево-Печерской Лавры. Он с детства ежедневно бывал в храме, но мать не одобряла его стремлений, поэтому Феодосий ушел из дома и отправился к Антонию, чтобы стать его учеником. Со временем Антоний оставил монастырь, а Феодосий стал его игуменом. Он строго следил за порядком и соблюдением устава. Феодосия любили за милосердие: он устроил дом для нищих и больных, помогал заключенным. А Киево-Печерская обитель оказала при нем стала одним из центров духовной жизни.

День пророка Михея

Михей — один из ветхозаветных пророков родился в городе Морасфи к югу от Иерусалима. Он начал служение в 778 году до Рождества Христова и посвятил ему почти 50 лет. При жизни пророк Михей предсказал бедствия Израильскому царству. А еще он предвозвестил рождение Христа. Умер пророк своей смертью. Его мощи были обретены в IV веке.

27 августа Русская православная церковь также отмечает: • предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.

• празднование в честь икон Божией Матери «Беседная» и «Нарвская».



В этот день чтут память:



• священномученика Маркелла;

• преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.



Католическая церковь вспоминает святую Монику.

Народные праздники и приметы 27 августа

Михеев день

На Руси святого Михея называли Тиховеем потому, что в этот день обычно были сильные ветра. По его силе предсказывали погоду, которая будет в сентябре. Кроме того, 27 августа начинался первый листопад. Крестьяне готовились к наступающей осени и доставали теплую одежду, в полях заканчивали работу.

Так как 27 августа было заключительным днем Успенского поста, на стол все еще ставили постные блюда. После окончания поста влюбленные женились и проводили праздничные застолья. На Михея парни сватались к девушкам, чтобы успеть сыграть свадьбу до конца года.

Приметы

Нельзя шуметь в Михеев день, иначе можно отпугнуть удачу.

В Михеев день нельзя готовить выпечку, даже постную — иначе денег в доме не будет.

Незамужние девушки должны надеть на Михеев день чистую и новую одежду, чтобы вскоре обрести суженого и выйти замуж.

Утренняя заря алого цвета предвещает сильный ветер.

Если журавли уже полетели в теплые страны, мороз ударит к середине октября.

Какие исторические события произошли 27 августа

1783 год — шарльер аэростат, наполненный гелием или водородом совершил первый в истории полет над Парижем.



— шарльер совершил первый в истории полет над Парижем. 1875 год — химик Лекок де Буабодран открыл галий, предсказанный Дмитрием Менделеевым.



— химик Лекок де Буабодран открыл галий, предсказанный Дмитрием Менделеевым. 1879 год — революционная организация «Земля и воля» раскололась на «Народную волю» и «Черный передел».



— революционная организация «Земля и воля» раскололась на «Народную волю» и «Черный передел». 1882 год — в рамках реформ о цензуре приняты «Временные правила о печати». Они позволили закрывать газеты и журналы «вредного направления».



— в рамках реформ о цензуре приняты «Временные правила о печати». Они позволили закрывать газеты и журналы «вредного направления». 1911 год — в России создан футбольный клуб ЦСКА.



— в России создан футбольный клуб ЦСКА. 1912 год — писатель Эдгар Райс Берроуз опубликовал первый рассказ о приключениях Тарзана.



— писатель Эдгар Райс Берроуз опубликовал первый рассказ о приключениях Тарзана. 1919 год — Совнарком издал декрет о национализации всей фото- и кинопромышленности России.



— Совнарком издал декрет о национализации всей фото- и кинопромышленности России. 1922 год — вышел первый номер сатирического журнала «Крокодил».



— вышел первый номер сатирического журнала «Крокодил». 1955 год — опубликовано первое издание «Книги рекордов Гиннесса» на 198 страниц.



— опубликовано первое издание «Книги рекордов Гиннесса» на 198 страниц. 1959 год — в СССР принято постановление о награждении лучших выпускников школ золотыми и серебряными медалями.



— в СССР принято постановление о награждении лучших выпускников школ золотыми и серебряными медалями. 1979 год — американские власти разрешили вылет самолету, на борту которого находилась балерина Людмила Власова.

1991 год — Литва, Латвия и Эстония официально признаны независимыми странами.



— Литва, Латвия и Эстония официально признаны независимыми странами. 2000 год — произошел пожар на Останкинской телебашне в Москве.



— произошел пожар на Останкинской телебашне в Москве. 2005 год — открыт Казанский метрополитен.



— открыт Казанский метрополитен. 2008 год — на Байкале произошло девятибалльное землетрясение.

Дни рождения и юбилеи 27 августа

В 1835 году родился Томас Берберри — основоположник британского производителя одежды и аксессуаров Burberry, изобретатель ткани габардин.



— основоположник британского производителя одежды и аксессуаров Burberry, изобретатель ткани габардин. В 1871 году родился Теодор Драйзер — американский писатель, который создал произведения «Финансист», «Стоик», «Титан».



— американский писатель, который создал произведения «Финансист», «Стоик», «Титан». В 1877 году родился Чарльз Роллс — автомобилист и основатель компании Rolls-Royce.



— автомобилист и основатель компании Rolls-Royce. В 1878 году родился Петр Врангель — известный полководец, один из руководителей Белого движения.



— известный полководец, один из руководителей Белого движения. В 1896 году родилась Фаина Раневская (имя при рождении Фанни Фельдман) — актриса театра и кино, народная артистка СССР.

В 1929 году родилась Любовь Баранова — советская лыжница, четырехкратная чемпионка мира, первая в истории СССР олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.



— советская лыжница, четырехкратная чемпионка мира, первая в истории СССР олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. В 1929 году родился Айра Левин — американский прозаик, который написал «Ребенок Розмари» и «Степфордские жены».



— американский прозаик, который написал «Ребенок Розмари» и «Степфордские жены». В 1941 году родился Богдан Ступка — актер театра и кино, народный артист СССР.



— актер театра и кино, народный артист СССР. В 1941 году родилась Сезария Эвора — певица с Кабо-Верде, исполнительница песни Bеsame mucho. Ее прозвали «босоногой дивой».

