1 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

1 августа в России отдают дань уважения воинам, погибшим в Первой мировой войне. С профессиональным праздником поздравляют работников техподдержки, инкассаторов, сотрудников тыловой службы ВС РФ. В мире отмечают День борьбы с раком легкого — очередной повод всерьез задуматься об отказе от вредных привычек. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 1 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 1 августа

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Формальным поводом для начала Первой мировой войны стало так называемое сараевское убийство, в результате которого в июне 1914 года погиб эрцгерцог Франц Фердинанд. Австро-Венгрия под давлением Германии предъявила сербам заведомо неприемлемый ультиматум, который был отвергнут. Выполняя свои союзнические обязательства перед Сербией, Россия с 30 июля начала всеобщую мобилизацию. В ответ на это 1 августа Германия объявила войну России . Вскоре к военным действиям присоединились Франция и Великобритания. Первая мировая закончилась победой Антанты — союзников России по антигерманской коалиции. Однако для Российской империи она имела гибельные последствия. С 1914 по 1918 год потери на фронте превысили 2 млн человек, а среди гражданского населения — 1 млн человек.

День тыла вооруженных сил РФ

Праздник отмечается в этот день в связи с событиями Великой Отечественной войны — 1 августа 1941 года был подписан приказ народного комиссара обороны СССР «Об организации Главного управления тыла Красной Армии и управлений тыла фронтов и армий». В этот день поздравления принимают «тыловики» — сотрудники тыловой службы ВС РФ, которые ежедневно работают над обеспечением армии всем необходимым: связью, горючим, боеприпасами, продовольствием и т.д. Праздник отмечается 1 августа как памятный день в соответствии с указом президента от 31 мая 2006 года.

День работника технической поддержки в России

Праздник незаметных героев цифровой эпохи, правда, пока неофициальный. Сотрудники технической поддержки первыми принимают вызов, когда у пользователей «ничего не работает». Сегодня поздравляют операторов кол-центров, IT-инженеров, системных администраторов и всех, кто обеспечивает бесперебойную работу оборудования и программ. Эти люди не только терпеливо объясняют, как перезагрузить роутер, но и восстанавливают доступ к важным данным и делают так, чтобы технологии служили нам, а не наоборот.

День инкассатора в России

1 августа в России отмечается праздник специалистов, отвечающих за транспортировку наличных денег, изделий из драгоценных металлов и других материальных ценностей. Профессия инкассатора появилась 1 августа 1939 года, когда при Госбанке СССР была создана инкассаторская служба. До этого перевозкой денег и ценностей занимались другие структуры.

close Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Всемирный день борьбы с раком легкого

Рак легкого — один из самых распространенных и опасных видов онкозаболеваний: каждый год в мире диагностируется свыше 2 млн новых случаев. Основные причины — курение, загрязненный воздух, вредное производство и наследственность. Этот день напоминает: ранняя диагностика и отказ от вредных привычек спасают жизни. Будьте внимательны к своему здоровью!

Какие праздники и памятные даты отмечают 1 августа в других странах

День создания Народно-освободительной армии — КНР. 1 августа 1927 года Коммунистическая партия Китая провела вооруженное восстание в городе Наньчан. К нему присоединились части Национально-революционной армии, ранее подконтрольные партии Гоминьдан — политической силе, противостоящей Мао Цзэдуну. В 1933 году Центральный комитет Компартии Китая по военно-революционным делам провозгласил 1 августа Днем Красной армии Китая. После Второй Мировой войны стало использоваться иное название — Народно-освободительная армия Китая, поэтому праздник трансформировался в День НОАК (День рождения народно-освободительной армии Китая), который считается профессиональным праздником всех китайских военнослужащих.

close Peng Xi/Xinhua/Global Look Press

День памяти Варшавского восстания — Польша. Праздник установлен в память о жертвах и участниках восстания, которое началось 1 августа 1944 года в Варшаве, находящейся под оккупацией нацистской Германии. Оно продолжалось почти два месяца и в итоге было жестоко подавлено, а значительная часть польской столицы оказалась разрушена.

Религиозные праздники 1 августа

День памяти преподобной Макрины Каппадокийской, сестры святителей Василия Великого и Григория Нисского

Преподобная Макрина жила в IV веке в Каппадокии. После смерти жениха она отказалась от замужества, посвятив жизнь воспитанию младших братьев и сестер, а затем вместе с матерью Емилией основала женский монастырь в своем имении в Понте. Святая Емилия приучила свою дочь посещать церковные службы и совершать домашние молитвы. Макрина отличалась строгим подвижничеством: спала на досках, соблюдала крайнее воздержание, руководила сестрами с мудростью и любовью. Обладала даром чудотворения — исцеляла больных, по ее молитвам во время голода не оскудевала пшеница.

Народные праздники и приметы 1 августа

Мокринин день

На Руси имя Макрины Каппадокийской немного переиначивали, преподобную нередко называли Мокриной. Наши предки судили о приближающейся осени по тому, насколько мокрый сегодняшний день. За уровнем осадков следили, так как от них зависел урожай на следующий год. Если день выдавался сухим, в некоторых регионах было принято было проводить специальный обряд для вызывания дождя. Обряд заключался в том, чтобы найти девушку, родившуюся в этот день, — ее называли Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба. Она должна была отнести их к реке, чтобы та передала хлеб влаге небесной и уговорила ее пролить дождь. А вот если день и без обрядов выдавался сырым, то родившейся в день Макрины нельзя было выходить на улицу, иначе ливень может залить всю землю.

Приметы

Ясное небо в этот день предвещает полтора месяца засухи.

Ветер дует с востока — к грозе.

Если на улице увидели деньги, поднимать их нельзя — можно притянуть к себе проблемы их хозяина.

Какие исторические события произошли 1 августа

1774 год — в Англии открыт химический элемент кислород.

1903 год — Серафим Саровский причислен к лику святых.

1914 год — Россия вступила в Первую мировую войну.

1927 год — образована Ленинградская область.

1939 год — в Москве состоялось открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВДНХ).

1965 год — на телешоу Blackpool Night Out группа The Beatles впервые исполнила песню Yesterday.

1981 год — в США начал вещание музыкальный телеканал MTV.

Дни рождения и юбилеи 1 августа

В 1744 году родился Жан-Батист Ламарк — французский биолог, естествоиспытатель.

В 1819 году родился Герман Мелвилл — американский писатель, автор романа «Моби Дик».

В 1930 году родился Пьер Бурдье — французский социолог и философ.

В 1936 году родился Ив Сен-Лоран — французский модельер, создатель модного дома Yves Saint Laurent.

close Ив Сен-Лоран, 1958 год Jean Jacques Levy/AP

В 1941 году родилась Натали Делон — французская актриса и единственная официальная жена Алена Делона.

Кто отмечает день рождения

60 лет исполняется Сэму Мендесу — английскому режиссеру театра и кино, получившему «Оскар» за «Красоту по-американски».

50 лет исполняется Татьяне Шитовой — российской актрисе озвучивания (ее голосом говорит «Алиса» от Яндекса).

46 лет исполняется Джейсону Момоа — американскому актеру гавайского происхождения («Аквамен», «Дюна»).

39 лет исполняется Елене Весниной — российской теннисистке, чемпионке Олимпийских игр 2016 года.