Что такое эпитет: как работают образы в речи и когда они уместны

Эпитеты в русском языке: зачем они нужны и как их использовать правильно

Когда вы говорите «волшебный вечер», «ледяное сердце» или «бешеная скорость» — вы используете эпитеты. Это не просто украшение текста, а способ передать настроение и отношение к чему-либо, усилить эффект от вашего сообщения. Именно эпитеты делают речь образной, живой, яркой. «Газета.Ru» разбиралась, что такое эпитеты и как их применять — с примерами и без скучных правил.

Что такое эпитет и какой частью речи он может быть

Эпитет — это не просто «красивое прилагательное», а слово, которое заряжает предмет или явление эмоцией. Говоря научным языком, это образное определение, рассказала «Газете.Ru» филолог, учитель русского языка и литературы Ксения Урайчик.

Он не фиксирует факт — он передает отношение, настроение, субъективность. Сравните: дорога или пыльная дорога — все по делу, но без огонька. А вот томная дорога или ленивая дорога — уже маленькое кино в голове — с атмосферой, с драмой.

Классический эпитет, по словам учителя русского языка, выражается чаще всего прилагательным: печальный взгляд, ледяное молчание, яркая звезда. Но не только — эпитет может быть и причастием (трясущиеся руки), и наречием (грозно закричал), и даже существительным в переносном смысле (зверь-война). Главное — он должен окрашивать образ, а не просто информировать.

Когда я объясняю ученикам, что такое эпитет, я говорю просто: это образное, «красивенькое» прилагательное. И не обязательно прилагательное — это может быть и причастие. Суть не в грамматике, а в том, что эпитет всегда несет в себе авторскую оценку. Вот у всех людей трава зеленая, а у поэтов — изумрудная. И это важно. Потому что в эпитет вкладывается не только описание, но и отношение автора, его индивидуальность, его взгляд на мир. Эпитет нужен, чтобы показать не просто предмет, а то, что чувствует по отношению к нему человек. Ксения Урайчик филолог, учитель русского языка и литературы

Виды эпитетов

Слово как одежда: она может быть универсальной, праздничной или сшитой на заказ под конкретный случай. С эпитетами та же история: они бывают разные — по происхождению, по смыслу, по связи с главным словом.

По происхождению

Советский лингвист Кирилл Горбачевич, один из авторов «Словаря эпитетов русского литературного языка», предложил такую классификацию: общеязыковые, народно-поэтические и авторские.

Общеязыковые — это эпитеты, которые стали частью нашего словарного запаса. Их не выдумал поэт, они используются повсеместно и привычны в нашей речи. Например: хрустящий снег, пушистая ель, могучий дуб. Кажется, банально? Но попробуйте убрать эпитет и останется просто голое слово.

Народно-поэтические — пришли из фольклора, песен и былин. Узнаются с полуслова: белы рученьки, печаль-беда, красна девица. Есть у них и характерные черты: прилагательные в краткой форме (ясно солнышко, сыра земля), непривычное ударение (шелко́вые луга), инверсия (головушка буйная). Все это создает особую мелодику — звучит так, будто текст сам запел.

Авторские эпитеты — это уже высший пилотаж. Их изобретают писатели и поэты, чтобы впечатлить, удивить или даже шокировать. Они кажутся оригинальными, но стоит им прижиться в речи — и вот уже «бездонные глаза» переходят в категорию общеязыковых эпитетов.

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По значению

Тут все просто. Эпитеты с прямым значением описывают реальный, осязаемый признак. Темный лес, загорелое лицо, багряный закат — все в рамках нашего восприятия.

Эпитеты с переносным значением играют на ассоциациях. Это уже ближе к метафоре. Сравните: горячее блюдо (в прямом смысле) и горячая речь (это уже про темперамент). Или: стальной канат и стальной характер. Такие эпитеты передают не свойства предмета, а целый образ.

По связи с определяемым словом

Иногда эпитет подходит к разным существительным. Серебряный голос, серебряный месяц, серебряные волосы — все красиво, все работает.

А бывает, что эпитет сочетается только с одним словом. Чаще всего это фольклорные пары: например, добрый молодец, красно солнышко, диво дивное. Попробуйте вставить туда что-то другое и магия пропадет.

По структуре

Простые эпитеты состоят из одного слова: пышная береза, волшебный ключ, тревожный лес. Это классика жанра.

Сложные эпитеты — уже почти мини-описание. Оловянно-мутные глаза — не просто цвет, а целая сцена. Тревожно-озабоченное лицо, грустно-добродушная улыбка — подобные эпитеты передают сложное, нюансное состояние.

Примеры эпитетов из литературы

Л.Н. Толстой, «Анна Каренина»: «Воздушная юбка платья поднялась облаком вокруг ее тонкого стана; одна обнаженная, худая, нежная девичья рука, бессильно опущенная, утонула в складках розового тюника». Эпитет «воздушная» и метафора «облаком» передают легкость, хрупкость образа.

Ф.М. Достоевский, «Преступление и наказание»: «Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками». Здесь эпитеты передают физическое и моральное разложение героя.

Ч. Диккенс, «Холодный дом»: «…столько лет сознательно перевоспитывала себя в той пагубной школе, которая учит людей заглушать свои естественные душевные побуждения, хоронить их в своем сердце, — подобно тому, как мухи далеких эпох погребены в янтаре, — наводить однообразный и тусклый глянец на всех хороших и дурных, глубоко чувствующих и бесчувственных, разумных и неразумных». Эпитеты «пагубная школа», «естественные душевные побуждения» и «однообразный и тусклый глянец» показывают, как общественные нормы подавляют индивидуальность.

В. Гюго , «Собор Парижской Богоматери»: «Квазимодо с мучительными усилиями, вприскочку пробирался под мрачными сводами, он, с его человечьей головой и звериным туловищем, казался пресмыкающимся, естественно возникшим среди сырых и сумрачных плит, на которые тень романских капителей отбрасывала причудливые узоры». Эпитеты «мрачные своды», «звериное туловище», «сырые и сумрачные плиты», «причудливые узоры» усиливают готическую атмосферу и подчеркивают двойственную природу героя.

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Чем эпитет отличается от других средств художественной выразительности

На уроках литературы все это звучит как одно сплошное заклинание: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение. Чем один термин отличается от другого, знает разве что учитель. Но на самом деле все проще, если опираться на свои ощущения и интуицию.

Эпитет — это определение с эмоцией. Оно отвечает на вопрос: какой? какая? какое? и помогает не просто описать предмет, а придать ему окраску.

Если мы говорим «деревянный стол», в этом нет ничего образного: просто стол из дерева. Это техническое определение. А вот «деревянный мальчик» — совсем другое. Здесь уже включается авторская оценка, интонация, отношение. Это уже не просто описание, а образ. Это и есть эпитет. Ксения Урайчик филолог, учитель русского языка и литературы

А вот метафора — уже не определение, а замена. Это когда не доброе сердце, а сердце ангела или не душевная буря, а шторм рвет внутри на части. Метафора всегда имеет переносное значение на основе сходства предметов, явлений, чувств, действий, а эпитет — просто образное определение.

Сравнение всегда имеет связку: «как», «будто», «словно»: он тверд, как сталь, она переваливается, словно медведь. А эпитет живет без этих подстраховок: стальной характер, медвежья походка.

Олицетворение — это вообще отдельная поэтическая магия. Это когда вещи и явления ведут себя, как люди: ветер шепчет, ночь обнимает, время лечит. Эпитет с ними дружит, но не подменяет.

Итак, подытожим:

эпитет окрашивает;

метафора подменяет;

сравнение сопоставляет;

олицетворение оживляет.

Эпитет — это про тон, подтекст. Он не вырывает из реальности, а лишь усиливает ее, делает ярче. В отличие от метафоры или олицетворения его можно вставить даже в деловое письмо, если делать это аккуратно.

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Как использовать эпитеты в тексте

Эпитет представляет собой специю для блюда под названием «текст»: усиливает вкус, но если сыпать без меры, то можно все испортить. В тексте эпитет работает, когда он на своем месте, передает эмоцию, атмосферу, точное ощущение. Когда это не просто «красивое слово», а тот самый штрих, без которого фраза была бы плоской.

«Говорить, что эпитеты нужны только поэтам и писателям — неправильно. Уметь выразить свое восхищение красивыми словами важно любому человеку. Мальчик — девочке, девочка — парню, взрослый человек — своим родителям. Чем образнее речь, тем теплее отношения и понятнее чувства. Это важно и для семьи, и для соцсетей, и вообще — для жизни. Потому что красивая речь — это красивая душа», — дополнила Ксения Урайчик.

Работает:

бессонная тишина — не просто тихо, а с тревожным подтекстом;

усталый вечер — вечер, который вы почти «несете на своих плечах»;

томная дорога — уже не пейзаж, а настроение.

Не работает: вкусная еда, красивая девушка, интересная книга — клише, а не образ. Такие эпитеты ничего не добавляют, потому что не индивидуализируют.

Запомните, хороший эпитет:

не выделяет очевидное (по этой причине белый снег — не эпитет);

не перегружает фразу (страшно-мертвенно-зловонный туман — перебор, читатель уже запутался на втором слове);

не подменяет смысл: лучше написать просто, чем фальшиво.

Когда сомневаетесь, просто уберите эпитет и перечитайте. Если фраза ничего не потеряла — он был лишним. Если обмякла, посерела — значит, был в точку.

И еще важно: эпитет — это не прием ради приема, не школьное задание, а способ показать, как вы видите мир. С каким светом, в каком тоне и с каким чувством.