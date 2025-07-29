29 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

29 июля отмечают Международный день тигра — зародившийся в России праздник, призванный привлечь внимание к защите этих животных. Норвежцы вспоминают святого Олафа — своего национального героя, в Молдавии отмечают День конституции, а в Индии поклоняются змеям. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 29 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники и памятные даты в России и мире 29 июля

Международный день тигра

Праздник учрежден в 2010 году на первом «Тигрином саммите», который проходил в Санкт-Петербурге и был посвящен проблемам сохранения популяции этого хищного животного. На форуме собрались экологи из 13 стран, где обитают тигры, и приняли программу, призванную сохранить популяцию животного. В 2010 году в дикой природе по всему миру насчитывалось лишь 3200 тигров. Благодаря принятым мерам, их численность в мире, по данным на 2022 год, увеличилась до более чем 4700 особей. В настоящее время все тигры Земли внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Охота на этих животных запрещена.

Международный день губной помады

Праздник в честь губной помады изначально был придуман в США, но впервые эту косметику стали использовать примерно 5 тыс. лет назад в Месопотамии. Губные помады также были в Древнем Китае и Древней Греции, где некоторые женщины наносили на губы красители, полученные из ягод. Краска для губ была известна и в Древнем Египте, причем, египтянки предпочитали помады темных оттенков. Там помада изготавливалась из красного пигмента, пчелиного воска и животного жира.

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Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 июля в других странах

День основания NASA — США. 29 июля 1958 года президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Поводом для этого решения послужил запуск первого искусственного спутника Земли, осуществленный советскими инженерами в октябре 1957 года. Американское руководство приступило к активным действиям, чтобы не отставать от СССР, и в том же году США запустили свой собственный спутник на орбиту. Космическая гонка в итоге вылилась во многие совместные проекты двух стран — например, в июле 1975 года на орбите состыковались советский корабль «Союз» и американский «Аполлон».

close Советский космонавт Алексей Леонов (слева) и американский астронавт Томас Стаффорд отвечают на вопросы журналистов на первой космической пресс-конференции во время экспериментального полета космических кораблей «Аполлон» — «Союз» в июле 1975 года, 18 июля 1975 года Александр Маршани/РИА Новости

День Конституции — Молдавия. Основной закон страны был принят 29 июля 1994 года. В конституции провозглашено, что Молдавия является суверенным, независимым, унитарным и неделимым государством. В преамбуле отражены стремления молдавского народа жить в суверенной стране, также есть утверждение о верховенстве права, гражданский мир, демократических ценностей, установлен приоритет человеческого достоинства, прав и свобод человека, справедливости и политического плюрализма.

День прославления святого Олафа — Норвегия. Олаф II Харальдссон носил титул короля Норвегии с 1015 по 1028 год. С его именем связано введение в стране христианства. В годы правления Олаф восстановил против себя мелких норвежских вождей, и в 1028 году он с малолетним сыном бежал на Русь, где нашел пристанище у Ярослава Мудрого. Оставив сына на попечении русского князя, Олаф вернулся в Норвегию и попытался отвоевать свое королевство. 29 июля 1030 года он пал в битве при Стиклестаде. В историю вошел как креститель и просветитель норвежцев.

Нага Панчами — Индия. Индуистский праздник, в ходе которого верующие поклоняются живым змеям или их изображениям. Праздник начинается с отлова кобр, которых помещают в глиняные горшки. В день праздника их выпускают под песни и танцы, также им приносят различные угощения и подношения.

close Люди проводят ритуал в честь Нага Панчами в Бхактапуре, Непал Sulav Shrestha/XinHua/Global Look Press

Религиозные праздники 29 июля

День памяти священномученика Афиногена и 10 его учеников

Епископ Афиноген жил в Севастии местность в современной Турции во времена римского императора Диоклетиана (244–311 годы), когда усилились гонения на христиан. Он читал проповеди и многих обратил в веру. Христиане отказались поклоняться идолам, когда правитель Севастии устроил языческий праздник. Узнав, что вера распространяется благодаря проповеди епископа Афиногена, правитель приказал схватить проповедника вместе с учениками. Епископа не оказалось в монастыре, поэтому солдаты забрали 10 учеников старца. Когда Афиноген узнал об этом, то сам явился к судье, обличая несправедливость. После жестоких пыток все исповедники остались верны Христу. Учеников казнили первыми. Афиногена по его просьбе отвели в монастырь, где перед казнью он услышал Божий глас: «Днесь со Мною будешь в раю».

Народные праздники и приметы 29 июля

Финогеев день

К дню Финогея (Афиногена) лето проходит самую жаркую пору, на некоторых территориях Руси крестьяне начинали жать рожь. В Финогеев день нельзя было сидеть без дела и праздно проводить время. Это могло навлечь на человека злых духов, несущих с собой беды и неприятности. По традициям, бытовавшим в старинные времена, самый первый сжатый сноп использовался для ритуалов. Его сохраняли, а вечером торжественно и с песнями несли на гумно. С этого снопа начинали молотьбу, чтобы работа шла благополучно. Также зерно с первого снопа частично использовали для посева.

Приметы

Сидеть без дела — к проблемам в профессии и доходах.

Если будешь шуметь в лесу — петь и кричать, то навлечешь беду.

Если заметили, как полевые мыши портят посевы, то зима выдастся холодной.

Какие исторические события произошли 29 июля

1586 год — основан город Тюмень.

1836 год — в Париже торжественно открыта Триумфальная арка.

1952 год — состоялся первый в мире беспосадочный полет реактивного самолета через Тихий океан.

1954 год — в Англии была опубликована первая часть трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» под названием «Братство Кольца».

1958 год — в США создано Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства.

1974 год — по секретному распоряжению главы КГБ СССР Юрия Андропова была создана группа специального назначения «Альфа».

1981 год — состоялась свадьба наследника британского престола принца Чарльза и леди Дианы Спенсер.

close Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер в Вестминстерском аббатстве, 29 июля 1981 года AP

2015 год — Microsoft анонсировала операционную систему Windows 10.

Дни рождения и юбилеи 29 июля

В 1805 году родился Алексис де Токвиль — французский политический деятель, писатель, философ.

В 1817 году родился Иван Айвазовский — один из самых известных русских художников-маринистов.

В 1883 году родился Бенито Муссолини — итальянский политический деятель, лидер фашистской партии.

В 1932 году родился Игорь Баранов — советский и российский конструктор атомных подводных лодок.

Кто отмечает день рождения

71 год исполняется Игорю Крутому — композитору, продюсеру и народному артисту России.

close Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

68 лет исполняется Нелли Ким — советской гимнастке, пятикратной олимпийской чемпионке.