Как правильно «по приезде» или «по приезду»?

Как писать правильно — «по приезде» или «по приезду», или, может быть, допустимы оба варианта? Этот вопрос часто заставляет задуматься. Как разобраться в правилах и запомнить верный ответ — в материале «Газеты.Ru».

Как правильно: «по приезду» или «по приезде»?

В разговорной речи часто проскальзывает «по приезду», но нормы русского языка требуют варианта «по приезде» . Правило простое: если предлог «по» означает «после какого-то действия», нужно использовать предложный падеж с окончанием -ии/-е.

Поэтому правильно говорить «по приезде», «по окончании», «по прилете».

«Когда предлог «по» используется в значении «после», он требует употребления существительного в предложном падеже. Все эти конструкции являются устойчивыми», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» преподаватель кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН, филолог Ксения Камардина.

Ошибка «по приезду» возникает, потому что в других случаях «по» действительно требует дательного падежа («по дороге», «по полю»). Но когда речь идет о завершенном действии, работает другое правило.

В жизни это выглядит так: «По приезде в город первым делом найдите гостиницу» или «По окончании работы проверьте документы».

Откуда взялся вариант «по приезду» и можно ли его использовать

Когда вы говорите «еду по мосту», «гуляю по улице», «наш поезд идет по расписанию», предлог «по» управляет дательным падежом. По этой модели в речи порой возникает неправильное «по приезду»: словно «приезд» — объект действия. В разговоре такая форма живет, но стилистически воспринимается как просторечие.

С точки зрения строгой литературной нормы правильным остается вариант «по приезде», который мы используем в значении «после приезда». Ксения Камардина преподаватель кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН

Форма «по приезду», по словам филолога, может быть литературной, но в узком контексте. Она употребляется, когда «приезд» выступает как объект: «по приезду в город чувствовалось волнение» в значении «из-за факта приезда в город». Однако для разговорной речи этот вариант достаточно сложный для восприятия.

«Форма «по приезду» также существует, но имеет другое значение — она используется, когда речь идет о самом процессе приезда как о предмете», — объяснила Ксения Камардина.

Как легко запомнить правильный вариант

Есть простой способ проверить, какой падеж использовать: попробуйте мысленно заменить «по» на «после».

«Если смысл «после чего-то» — всегда используйте предложный падеж. В сомнительных случаях можно заменить конструкцию: вместо «по приезде» сказать «когда приеду» или «после приезда»»,

— объяснила Ксения Камардина.

Запомните это — и вы больше не ошибетесь в таких случаях.

Почему мозг выбирает «по приезду»

В бытовой речи мы активно используем «по» + дательный падеж («по плану», «по списку»), и иногда это перетягивает на себя все случаи, подчеркнула собеседница «Газеты.Ru». Это как если бы вы всегда носили с собой одну ключевую связку слов и под нее подгоняли любые случаи, даже когда фонетика и семантика не совпадают.

На автомате люди проводят аналогии и переносят правила из похожих конструкций, что приводит к ошибке. Но массовость употребления не делает ошибку нормой. Ксения Камардина преподаватель кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН

Психолингвисты отмечают, что в потоке речи мы минимизируем усилия, опираясь на привычные конструкции. Поэтому «по приезду» кажется «коротким путем», хотя формально он ошибочный.

«Многие считают, что «по приезду» — это просто разговорный вариант. На самом деле это грамматическая ошибка, а не стилистическая особенность. Повторюсь, форма «по приезду» существует, но имеет другое значение — она используется, когда речь идет о самом процессе приезда как о предмете», — обратила внимание филолог.