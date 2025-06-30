Как получить грин-карту США в 2025 году? Все способы — от лотереи до трудоустройства

Грин-карта США в 2025 году: в какие консульства могут обратиться россияне и как участвовать в лотерее

Грин-карта — это документ, подтверждающий право постоянно жить и работать в США. Несмотря на политическую ситуацию, получить ее каждый год пытаются тысячи россиян. Кто-то рассчитывает легализоваться как профессионал с опытом работы, кто-то наудачу участвует в лотерее грин-карт. Но в любом случае процесс оформления довольно запутанный и забюрократизированный. Какие бывают типы грин-карт, кто может рассчитывать на эмиграцию в США, каким критериям нужно соответствовать и какие подводные камни могут встретиться на пути, разобралась «Газета.Ru».

Типы грин-карт

Существует несколько основных путей получения грин-карты — документа, который подтверждает статус постоянного жителя США, рассказала «Газете.Ru» иммиграционный консультант Айнура Жайлыбаева. Каждый из них предполагает свои условия, категории и порядок подачи.

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Грин-карта через трудоустройство

Это один из самых распространенных путей для профессионалов. Основной документ — петиция I-140, которую подает американский работодатель от имени кандидата. В некоторых категориях — например, EB-1A, EB-2 NIW — петицию подает сам заявитель.

Грин-карты по трудоустройству подразделяются на категории:

EB-1 — для людей с выдающимися достижениями в науке, бизнесе, спорте или искусстве;

EB-2 — для специалистов с ученой степенью или значительным вкладом в свою сферу;

EB-3 охватывает три подкатегории: квалифицированные работники (с опытом от 2 лет); профессионалы (высшее образование); неквалифицированные рабочие (other workers, временные и сезонные).

Отдельно стоит упомянуть подкатегорию EB-2 NIW (National Interest Waiver), которая позволяет претендовать на грин-карту без работодателя, если заявитель может доказать, что его работа отвечает интересам США.

Грин-карта через семью

Если у вас есть близкие родственники в США — супруг, родитель, ребенок или брат/сестра, — вы можете получить грин-карту на основании семейных связей. Самый быстрый путь — брак с гражданином США: в этом случае оформление занимает от нескольких месяцев до года. Но помните, что фиктивный брак может привести к последствиям.

Родители, несовершеннолетние дети и супруги граждан США попадают в категорию «неограниченной иммиграции», то есть для них нет визовой очереди. Остальные категории — например, родственники обладателей грин-карты или братья и сестры граждан США — оформляются по квотам, что может значительно увеличить сроки ожидания.

Грин-карта по убежищу или статусу беженца

Если человек подвергался преследованию или реально опасается его по причине его принадлежности к определенной расе, национальности, религии, социальной группе или из-за политических взглядов, он может запросить убежище (asylum) в США. Через один год после получения положительного решения по делу можно подать заявление на грин-карту. Также существует программа переселения беженцев, по которой лица получают статус до въезда в страну — в таком случае оформление грин-карты начинается спустя год проживания на территории США.

Лотерея грин-карт

Один из самых известных и доступных способов получить гран-карту для граждан ряда стран — участие в лотерее диверсификационных виз (Diversity Visa Lottery), которую ежегодно проводит Госдепартамент США. Программа предусматривает выдачу примерно 50 тыс. таких виз. Участие бесплатное, регистрация проходит онлайн на официальном сайте dvprogram.state.gov. Условие — страна рождения заявителя должна входить в список допущенных. В 2025 году в этот список входит и Россия.

Анкета достаточно простая, но требует точности: ошибки в данных, неправильно оформленное фото или нарушение инструкций могут привести к дисквалификации даже выигравшей заявки. Отбор производится случайным образом, но после выигрыша необходимо пройти полный процесс — от заполнения иммиграционной формы DS-260 до собеседования и медосмотра.

Арина Шевченко выиграла грин-карту в 2021 году и переехала в Чикаго. Она поделилась с «Газетой.Ru» своей историей.

Это было 8 мая 2021 года — очень странный, но яркий день. Утром я сдавала экзамен для поступления в американскую магистратуру и совсем забыла, что именно в тот день объявляют результаты лотереи. Вспомнила об этом только ближе к девяти вечера и решила проверить — просто «для галочки». победительница лотереи грин-карт

Собеседница «Газеты.Ru» отметила, что сначала решила проверить анкету своего тогдашнего парня — и та оказалась неудачной. А вот ее страница выглядела иначе — с большим объемом текста.

«Я сначала даже не поняла, что происходит. Начала читать — и только тогда до меня стало доходить: я выиграла. Я тут же расплакалась. Я мечтала жить в Америке с 16 лет, шла к этому через учебу, поступление, и вдруг — судьба преподносит такой поворот. Это была смесь абсолютной радости и полного шока. Казалось, что кто-то просто разыгрывает меня», — рассказала Арина Шевченко.

Однако, по ее признанию, настоящее испытание началось после выигрыша:

«Когда ты не особо вникал в процесс, кажется, что выиграл — и все, грин-карта у тебя в кармане. Но в реальности все только начинается: огромная анкета DS-260, сбор и перевод документов, медосмотр, планирование интервью, билеты, логистика. Это длится около года — и все это время ты в подвешенном состоянии».

Им с партнером, подчеркнула девушка, повезло: отсутствие детей и простая семейная ситуация упростили процесс. Но ожидание все равно оказалось эмоционально непростым — сложно строить планы, когда каждый шаг зависит от бюрократических сроков.

Теперь, уже обустроившись в США, Арина делится своими советами с теми, кто только планирует участвовать в лотерее. Прежде всего, по ее словам, важно заранее сохранить копию заполненной анкеты — в PDF, скриншотами или в распечатанном виде. Эта информация позже пригодится при заполнении формы DS-260, а восстановить оригинальную версию нельзя. Также важно заранее подготовить корректную фотографию по требованиям и внимательно читать правила.

Где россиянам подать документы на грин-карту в 2025 году

Подавать документы на грин-карту можно и находясь на территории США, и до отъезда, в стране проживания. Во втором случае весь процесс оформления происходит через консульство.

Однако в 2025 году ни одно американское консульство на территории РФ не принимает заявок на грин-карты от россиян.

Гражданам России нужно подавать документы в одной из третьих стран. Там же придется проходить и собеседование и другие бюрократические процедуры. Госдепартамент США рекомендует россиянам обращаться в консульства в следующих странах:

Пошаговый процесс получения грин-карты

Процесс получения грин-карты США зависит от конкретной категории, но в целом включает несколько универсальных этапов. Мы собрали основные шаги, которые проходят большинство заявителей — от выбора основания до подачи финального заявления.

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Определение подходящей категории

Первый и ключевой шаг — понять, имеете ли вы право претендовать на грин-карту и по какому основанию. Наиболее распространенные варианты: семейные связи, трудоустройство, убежище или участие в лотерее. Каждая категория имеет собственные условия, требования к заявителю и сроки ожидания.

Сбор необходимых документов

После выбора категории необходимо подготовить полный пакет документов. В него обычно входят:

свидетельства о рождении и браке,

дипломы и рекомендации (если речь о трудоустройстве),

доказательства родства или семейных отношений,

подтверждения преследования (для беженцев),

паспорт, фотографии, переводы, справки и другие материалы.

Важно: большинство документов нужно предоставить с официальным переводом на английский язык.

Подача иммиграционной петиции

На этом этапе в органы USCIS (Служба гражданства и иммиграции США) подается основная петиция:

форма I-130 — если основание — семья,

форма I-140 — при трудоустройстве,

форма I-730 — в рамках беженства,

иной документ в зависимости от ситуации.

Если вы выиграли в лотерею, вы будете заполнять форму DS-260 на иммиграционную визу, а не петицию USCIS.

«Главные причины отказов и задержек — довольно типичны. Это банальные ошибки в документах: неправильно заполненные формы, неподходящие фото, отсутствие перевода. Часто не хватает доказательств — особенно в делах о браке или при подаче по таланту. Проблемы могут возникнуть и из-за прошлых нарушений визового режима или нелегальной работы. При семейной иммиграции нередко отказывают, если спонсор не может подтвердить доход. А еще бывают административные проверки — они затягивают процесс и чаще всего касаются заявителей из «группы риска» по странам, профессиям или биографии», — отметила иммиграционный консультант.

Ожидание одобрения петиции

После подачи начинается процесс рассмотрения, который может занять от нескольких месяцев до нескольких лет — в зависимости от категории, квот, загруженности USCIS и других факторов. По семейной линии граждан США — быстрее, по брату/сестре — дольше. По трудоустройству — срок зависит от конкретной категории (например, EB-1 рассматривают быстрее, чем EB-3).

Сроки сильно варьируются. DV Lottery, если выиграли, весь процесс занимает примерно 12–18 месяцев. Брак с гражданином США — от 12 до 24 месяцев. Рабочая иммиграция (EB-3) — около 2–3 лет, но может быть быстрее с Premium Processing. EB-1 (таланты) — от 8 месяцев до 1,5 года. EB-5 (инвестор) — в среднем 2–3 года, может быть дольше. Через родителей или детей-граждан — от 1 года (если это ближайшие родственники) до 10+ лет (если, например, это братья/сестры). Айнура Жайлыбаева иммиграционный консультант

Подача заявления на грин-карту (форма I-485)

Если вы находитесь внутри США, то после одобрения петиции можно подать заявление на изменение статуса — форму I-485. Это так называемый Adjustment of Status, позволяющий перейти из временного статуса (например, визы) в постоянный (green card holder). Если вы находитесь за пределами США, процесс проходит через консульство в вашей стране — с подачей формы DS-260 и прохождением собеседования в посольстве.

Айнура Жалыбаева порекомендовала подходить к иммиграции в США поэтапно и с холодной головой. Во-первых, важно четко определить цель: учеба, работа, ПМЖ или бизнес. От этого зависят все последующие шаги. Далее — объективно оцените свой иммиграционный профиль: образование, профессиональный опыт, знание языка, финансовое положение, наличие родственников в США. На этом этапе стоит пройти хотя бы одну бесплатную консультацию с иммиграционным экспертом. На практике люди часто недооценивают свой опыт и достижения, а специалист может увидеть в них то, что станет сильной стороной кейса.

И, конечно, если вы всерьез настроены иммигрировать, лучше сразу обратиться к профильному юристу или консультанту. Это поможет не потерять время и избежать типичных ошибок. И еще: чем раньше начнете учить английский, тем легче будет пройти интервью, адаптироваться и найти работу уже в США. Язык — это инвестиция, которая окупается быстро. Айнура Жалыбаева иммиграционный консультант

Собеседование и медицинское обследование

Перед тем как получить грин-карту, почти каждый заявитель проходит два обязательных этапа: медицинское обследование и собеседование. Это финальная проверка перед тем, как иммиграционная служба США примет решение.

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Подготовка к собеседованию

Собеседование — ключевой момент в процессе. Оно проводится либо в офисе USCIS (если вы находитесь в США и оформляете статус через форму I-485), либо в консульстве США за рубежом (если идете через консульскую процедуру).

Перед интервью вам придет официальное уведомление с указанием даты, времени и места. На собеседовании иммиграционный офицер проверяет подлинность информации, задает уточняющие вопросы, сверяет документы.

Для тех, кто получает грин-карту по семейной линии (особенно в случае брака), интервью может быть подробным: спрашивают о совместной жизни, быте, семье, вплоть до мелочей. Цель — убедиться, что брак не фиктивный.

Для заявителей по рабочей линии вопросы, как правило, касаются профессионального опыта, квалификации и предложенной работы.

С собой на интервью нужно взять:

оригиналы и копии всех ранее поданных документов,

действующий заграничный паспорт,

уведомление о назначении интервью,

подтверждение оплаты сборов,

фотографии по стандарту,

медицинское заключение (в запечатанном конверте, если его не отправили напрямую в USCIS).

Медицинское обследование

Медицинский осмотр обязателен для всех заявителей. Его может провести только сертифицированный врач, аккредитованный USCIS или консульством. Список таких врачей публикуется на официальном сайте USCIS или доступен в посольстве. Обследование включает анализ крови, проверку на инфекционные заболевания (включая туберкулез и сифилис), вакцинацию по стандартам CDC и общий осмотр.

Если у вас есть подтверждение ранее сделанных прививок — обязательно возьмите его с собой. При отсутствии некоторых вакцин вам их сделают на месте.

Результаты медицинского осмотра оформляются в форме I-693 (для заявителей внутри США) или в виде отчета, передаваемого в консульство (для заявителей из-за границы). Обычно результаты действительны в течение двух лет.

Ожидание решения и получение грин-карты

После собеседования и медицинского обследования остается главное — дождаться официального решения и, если все прошло успешно, получить грин-карту. На этом этапе важно понимать, какие действия от вас все еще требуются и как отслеживать статус дела.

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Если интервью прошло без нареканий и все документы в порядке, офицер может сообщить о предварительном одобрении уже на месте. Но чаще всего решение принимается позже, после дополнительной проверки. Иногда USCIS или консульство могут затребовать дополнительные материалы (RFE — Request for Evidence). Это не повод для паники, но важно как можно быстрее предоставить то, что просят — будь то уточняющие документы, переводы или медицинская справка. Затягивание может привести к отклонению заявления.

Сроки рассмотрения зависят от категории: по браку с гражданином США решение могут вынести в течение нескольких недель, а по трудоустройству или семейной линии с квотами процесс может затянуться до нескольких месяцев.

Отследить статус можно онлайн на сайте USCIS.gov, используя номер дела (receipt number), указанный в уведомлении. Для заявителей за пределами США используется система CEAC (Consular Electronic Application Center) на сайте Госдепа. Если прошло много времени, а обновлений нет, допустимо направить запрос через форму e-Request или записаться на личную консультацию (InfoPass).

Если все одобрено, следующим шагом станет выпуск и доставка пластиковой карты. Для заявителей в США грин-карта обычно приходит по почте в течение 2–4 недель после одобрения. Для тех, кто оформлялся через консульство, вначале выдается иммиграционная виза в паспорт, с которой нужно въехать в США. Грин-карта будет отправлена уже на американский адрес, указанный при оформлении. С момента въезда начинается отсчет вашего постоянного резидентства. Помимо карты, вы получите пакет с инструкциями и уведомлениями о дальнейших шагах.

После получения грин-карты

Получение грин-карты — это не финал, а скорее начало новой главы. Статус постоянного жителя США открывает доступ к широкому кругу прав и возможностей, но одновременно накладывает определенные обязанности.

Обладатель грин-карты может свободно жить и работать в любом штате, открывать бизнес, учиться, оформлять водительские права, брать кредиты и путешествовать за пределами США без необходимости оформлять визы — при условии соблюдения миграционных правил.

Однако вместе с этими правами приходит и ответственность: резидент обязан платить налоги, в том числе на доходы из-за рубежа, сообщать о смене адреса в течение 10 дней, соблюдать законы страны и, при необходимости, проходить регистрацию (например, для мужчин от 18 до 25 лет). Грин-карта может быть аннулирована, если вы надолго покидаете страну (обычно более шести месяцев подряд без разрешения), совершаете преступление или предоставляете ложные данные.

Через пять лет проживания в США (или через три года, если вы состоите в браке с гражданином США) можно подать заявление на натурализацию и получить гражданство. Для этого нужно подтвердить постоянное проживание в стране, знание английского языка, базовую осведомленность об устройстве американского государства, а также «добропорядочность» (good moral character). После одобрения и прохождения церемонии присяги вы становитесь гражданином США со всеми соответствующими правами, включая избирательное.