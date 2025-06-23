23 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

23 июня в мире отмечают Олимпийский день и день рождения первой печатной машинки, а в России — День балалайки. В Люксембурге празднуют день рождения правящего монарха, который появился на свет совершенно в другой день. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 23 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 23 июня

Международный олимпийский день

Дата приурочена к созданию Международного олимпийского комитета (МОК) 23 июня 1894 года. В тот день в Париже состоялся Международный конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. Инициатором создания организации был французский общественный деятель барон Пьер де Кубертен. Он выступил с докладом, в котором предложил возродить античные Олимпийские игры. Кубертен в то время занял должность генерального секретаря МОК. Именно он придумал символ Олимпийских игр — пять колец, скрепленных друг с другом и символизирующих пять континентов, атлеты которых связаны мирным соревновательным духом.

Международный день вдов

Этот день призван напомнить о непростом положении вдовствующих женщин, которые остались одни после того, как их мужей не стало. Дата учреждена в 2011 году Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе индийского филантропа Раджа Лумбы. Дело в том, что 23 июня 1954 года его мать стала вдовой, но сумела вырастить семерых детей, несмотря на свое тяжелое положение. Фонд Лумбы — это лондонская неправительственная организация, оказывающая помощь вдовам и сиротам по всему миру.

День балалайки

Праздник не имеет официального признания, однако отмечается ежегодно музыкантами-народниками не только в России, но и за ее пределами. Дата праздника выбрана не случайно. Она связана с первым упоминанием об инструменте в «Памяти из Стрелецкого приказа в Малороссийский приказ» — письменном источнике 1688 года. В этот день балалаечники собираются, устраивают концерты, проводят мастер-классы и делятся азами игры на «трехструнной» со всеми желающими.

close Евгения Новоженина/РИА «Новости»

День рождения печатной машинки

23 июня 1868 года американец Кристофер Шоулз запатентовал в Висконсине свое изобретение — механическое устройство, печатавшее достаточно четко и быстро. Первая печатная машинка была с клавиатурой в один ряд, как на пианино, что создавало неудобство при печати, и не имела регистров, то есть печатала буквами одного размера. Изобретателю понадобилось еще несколько лет работы над ее усовершенствованием, прежде чем появилась первая в мире коммерчески успешная машинка «Ремингтон №1». Все последующие пишущие машинки конца XIX и XX века были лишь ее улучшенными вариантами.

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Какие праздники и памятные даты отмечаются 23 июня в других странах

День полиции — Казахстан. 23 июня 1992 года был подписан закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», который стал основой для формирования национальной правоохранительной системы уже независимой страны. Закон оформлял отказ от советской модели милиции, когда республика подчинялась централизованной системе МВД СССР.

Янов день — Латвия. Латышский народный праздник, связанный с культом солнца и плодородия, знаменует летнее солнцестояние. Аналог русского Ивана Купалы. Другое название этого праздника — Лиго. Это и женское имя, и припев праздничной песни «Лиго-лиго», и возглас ликования. В этот день принято собирать травы, так как считается, что вся растительность сегодня обретает лечебные свойства.

close Празднование Лиго (Янов день) в Риге, Латвия AJSTUDIO PHOTOGRAPHY/Shutterstock/FOTODOM

День рождения великого герцога (Национальный день) — Люксембург. Праздник по случаю дня рождения монарха — великого герцога люксембургского Анри. При этом сам он появился на свет в другой день, 16 апреля. Но еще в середине XX века в стране закрепилась традиция отмечать день рождения герцога (или герцогини) летом. Во многом — из-за погоды, ведь участвовать в официальных торжествах и гуляньях куда приятнее, когда на улице солнечно и тепло.

Религиозные праздники 23 июня

Обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского

Предание гласит, что святитель Василий Рязанский начал свой духовный путь в Муроме, где принял монашество и был епископом. Позже муромцы заподозрили его в грехе и изгнали. Тогда святитель чудесным образом проплыл на своей мантии по Оке до Рязани, держа в руках икону Богоматери. Это чудо заставило муромцев раскаяться. В Рязани святитель продолжил служение, укрепляя веру паствы в трудные времена татарского ига. Скончался Василий около 1295 года. Был погребен при Борисоглебском соборе. Более 300 лет его останки покоились в земле при храме. В 1609 году его мощи были обретены нетленными и перенесены в Успенский (ныне Христорождественский) собор. Это событие положило начало прославления святителя Василия на рязанской земле. С того момента его почитают в лике святых, а рязанцы называют «присным своим заступником».

День памяти Священномученика Тимофея Прусского

Тимофей жил в IV веке и занимал пост епископа в древнем городе Прусса находится на территории современной Турции. Святой активно проповедовал христианство среди городских жителей и обратил к вере многих язычников. Он жил в эпоху правления императора Юлиана Отступника — бывшего христианина, который возвратился к языческим культам. Тимофей оставался верен Христу, продолжая проповедовать Евангелие. Горожане прислушивались к его наставлениям и сохраняли приверженность христианству. Узнав об этом, Юлиан приказал казнить епископа.

close Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 23 июня

Праздник Знамения Тимофея

Народный праздник ежегодно отмечают в тот же день, когда православные верующие вспоминают мученика Тимофея Прусского. В старину верили, что на эту дату посылаются знаки, помогающие предсказать будущее. Поэтому наши предки наблюдали за всем вокруг: за деревьями, облаками, шелестом травы, шумом дождя, поведением животных. К плохим предзнаменованиям относили огненное зарево в небе, бегущих мышей по гумну, стаи воронов, летящих из леса. Эти знаки считались опасными — они предвещали голод, болезни и прочие бедствия.

Приметы

Если этот день провести в одиночестве, то это состояние затянется надолго.

Если взять деньги в долг, в дом придет бедность.

Если куры начали чистить перышки, ждать дождя.

Какие исторические события произошли 23 июня

1803 год — американский изобретатель Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.

1846 год — бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

1868 год — Кристофер Шоулз из Висконсина запатентовал первую печатную машинку.

1894 год — в Париже образован Международный олимпийский комитет.

1964 год — в США запатентован гимнастический обруч Hula-Hoop.

1989 год — в США вышел фильм по комиксам DC «Бэтмен» режиссера Тима Бертона.

1994 год — на экраны в США вышел фильм «Форрест Гамп».

Дни рождения и юбилеи 23 июня

В 1763 году родилась Жозефина Богарне — императрица Франции с 1804 по 1809 год, первая жена Наполеона I.

В 1889 году родилась Анна Ахматова — поэтесса, ярчайшая представительница Серебряного века.

В 1912 году родился Алан Тьюринг — английский математик, логик, оказавший существенное влияние на развитие информатики.

close Худ. Кардовская

Кто отмечает день рождения

68 лет исполняется Фрэнсис Макдорманд — американской актрисе («Фарго», «После прочтения сжечь», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

60 лет исполняется Валерию Меладзе — российскому певцу.

53 года исполняется Зинедину Зидану — легенде французского и мирового футбола.

55 лет исполняется Яну Тирсену — бретонскому мультиинструменталисту, композитору.