Как сделать комплимент мужчине: 30 примеров удачных фраз и советы психолога

Значение комплиментов
Комплименты играют важную роль в укреплении личных, дружеских, партнерских, деловых отношений. Так, в ходе исследования Американская психологическая ассоциация выяснила, что союз, где партнер признает достоинства своей половины, будет более доверительным и устойчивым. Комплименты особенно важны для долгих семейных отношений, когда рутина сменяет романтику. Они придают партнерам уверенности и повышают самооценку, говорит психолог и коуч центра Secrets Милана Соколова. Это касается в равной степени и женщин, и мужчин.
Комплимент несет пользу для обеих сторон: говоря приятные слова, мы и сами чувствуем себя лучше. Это связано с нейрофизиологией: когда мы делаем комплименты, то испытываем положительные эмоции, а в мозге вырабатываются «гормоны счастья» — дофамин и окситоцин. Кроме того, комплименты укрепляют эмоциональную связь, отмечает эксперт.
Есть распространенное мнение, что мужчины не нуждаются в похвале, но психологи утверждают: на самом деле представители сильного пола нередко испытывают дефицит признания, особенно в личной жизни. Многие из них воспитаны сдержанными людьми, которым «не следует» открыто говорить о недостатке хороших слов. В этом случае комплимент — способ эмоционально поддержать мужчину, повысить его самооценку и улучшить ваши отношения. Согласно исследованиям, мужчина более эмоционально открыт в тех парах, где женщина регулярно хвалит его и восхищается своим партнером.
Где и в каких ситуациях уместно сделать комплимент мужчине
Делать комплименты полезно не только своему партнеру. Вы можете говорить приятные слова друзьям и коллегам. Главное — учитывать ситуацию и уровень близости с тем, кому вы адресуете комплимент.
При этом нужно понимать, что не всякий комплимент способен вызвать отклик у вашего собеседника. Чем лучше вы знаете человека, тем больше у вас шансов подобрать правильные слова.
Если вы хотите отметить особые качества, успехи, поддержку и заботу вашего романтического партнера, мужа, близкого родственника, чаще делайте комплименты мужчине дома. Это идеальное место, чтобы сказать приятные слова без стеснения и боязни почувствовать неловкость. При этом психологи советуют хвалить человека даже за то, что воспринимается как само собой разумеющееся. Можно выразить признательность за заботу о семье или похвалить за домашние дела. Благодарность работает на укрепление доверия.
Комплимент в кругу друзей может поднять мужчине настроение. Но будьте осторожны: не превращайте похвалу в сцену из мелодрамы, сделайте комплимент спокойно и с уважением. Признайте сильные стороны мужчины: например, его коммуникабельность или умение быстро решить проблему. Так человек почувствует себя увереннее и вырастет в глазах окружающих.
Сделайте комплимент мужчине на работе, если вы хотите особо отметить его профессионализм, деловые качества, внешний вид. В профессиональной среде ценятся конструктивные комплименты, связанные с достижениями, компетенциями. Если вы искренне восхищаетесь работой коллеги, не стесняйтесь сказать ему об этом. Обратите внимание на его вклад в общее дело — похвалите за удачно завершенную сделку или обратите внимание на нестандартный подход к задаче. Такие комплименты мотивируют людей на дальнейшие успехи.
Психолог советует избегать отвлекающих факторов и ситуаций, когда мужчина чувствует себя под давлением. Лучше сказать комплимент позже, при более удобных обстоятельствах.
Жесты и мимика при комплиментах
При комплиментах очень важно невербальное поведение. Известно, что около 65-70% информации мы воспринимаем через «язык тела». Поэтому важно помнить, что открытая поза, улыбка и заинтересованный взгляд усиливают эффект от комплимента в несколько раз. А слова, произнесенные механическим тоном со скучающим взглядом, наоборот, будут восприняты негативно.
Не страшно, если у вас нет большого опыта в комплиментах. Главное — начать. Чтобы успокоить себя, выдохните, расправьте плечи и держитесь свободно. Улыбнитесь, посмотрите в глаза мужчине, которому вы хотите сделать комплимент, и скажите добрые слова искренне.
Выделите суть комплимента интонационно, но не переходите на повышенные тона. Не пытайтесь обратить внимание окружающих на положительные качества мужчины, это может быть воспринято как сарказм. А еще делая комплименты, избегайте сравнений с другими людьми, чтобы никого не обидеть.
Что важно для комплимента
- Зрительный контакт. Попытайтесь улыбнуться глазами, сделать взгляд более мягким.
- Легкая улыбка. Она покажет, что вы расположены к человеку.
- Открытые ладони. Старайтесь делать комплименты так, будто вы отдаете часть своего тепла собеседнику.
- Открытая поза. Вы обращены к собеседнику, между вами нет барьера в виде, например, скрещенных рук. Также можно легко наклониться вперед, чтобы расположить к себе вашего визави.
- Мягкое прикосновение. Легкое поглаживание по плечу или по спине скажет мужчине о вашем хорошем отношении. Но будьте внимательны: прикосновения довольно интимны, поэтому, делая комплимент, например, коллеге, воздержитесь от длительных тактильных контактов.
Типы комплиментов мужчине с примерами
Психологи советуют делать конкретные комплименты. Мы настолько привыкли к фразам вроде «ты молодец», «ты добрый» или «ты хорошо выглядишь», что воспринимаем их как дежурные слова. Повторяющиеся фразы могут вызвать недоверие и даже негатив. Более выгодное впечатление вы произведете персонализированными комплиментами. Для этого подключите наблюдательность и составьте в голове пару предложений, за что хотите похвалить.
- Комплимент внешности
Отметьте, как стильно на мужчине сидит пиджак, как его рубашка сочетается с цветом глаз, хорошо ли он уложил волосы. Обратите внимание на индивидуальные особенности, например «Мне нравится, как звучит твой голос».
Примеры хороших комплиментов:
«В этой рубашке ты выглядишь солидно, она тебе очень идет».
«Ты сегодня выглядишь особенно собранным и сильным».
«У тебя классная осанка, сразу видно спортсмена и уверенного в себе человека».
«Ты следишь за своим телом, мне нравится твоя физическая форма».
«Здорово, что ты улыбаешься. Сразу день делается лучше».
«Ты такой энергичный! Как тебе это удается?»
- Комплименты, связанные с деловыми качествами
Похвалите мужчину за недавние успехи на работе, профессиональные достижения, деловые качества. Если получатель комплимента трудится на руководящей должности, отметьте его внимательное, но в то же время лояльное отношение к сотрудникам, способность посмотреть на ситуацию с разных сторон и принять верное решение.
Примеры хороших комплиментов:
«Мне нравится, что ты держишь слово. Это придает всем уверенность».
«Ты всегда найдешь способ решить проблему с наименьшими потерями, я ценю это качество в тебе».
«Ты настоящий профессионал в своем деле. Я заметил(а) это на прошлой неделе, когда ты блестяще справился с заданием от руководства».
«Ты умеешь слушать и слышать коллег — это настоящая редкость и ценность».
«Я заметил(а), что ты можешь сохранять спокойствие в самой сложной ситуации. Это редкое качество».
«Твой профессионализм виден в каждой детали работы».
«Твоя целеустремленность и энергия мотивируют всю команду».
- Комплименты, связанные с личными качествами
Комплимент может быть выражением благодарности мужчине, признанием его заслуг и личных качеств. Обычно такие слова говорят близким и значимым для вас людям.
Примеры хороших комплиментов:
«Ты даже в трудной ситуации остаешься спокойным и надежным. С тобой как за каменной стеной».
«Если бы не ты, даже не знаю, что я бы делал(а). У тебя есть удивительное качество — протягивать руку помощи тогда, когда это особенно нужно».
«Как ты здорово умеешь все проанализировать, взвесить и принять правильное решение. Восхищаюсь этим качеством в тебе!»
«Я очень ценю твою порядочность и доброту, это так редко встречается в наше время».
«У тебя потрясающее чувство юмора! С тобой не соскучишься!»
- Комплименты любимому мужчине
Особое место занимают комплименты женщины своему романтическому партнеру. В них можно выразить искреннее восхищение его мужскими качествами, решениями, поступками, поблагодарить за заботу и любовь, подчеркнуть его сексуальную привлекательность.
Примеры хороших комплиментов:
«Ты делаешь меня счастливой просто своим присутствием».
«Ты умеешь делать каждый момент особенным».
«Я восхищаюсь твоей силой и нежностью одновременно».
«С тобой я могу быть самой собой, и это для меня очень важно».
- Комплименты для поддержки и мотивации
Помните, что комплименты делают не только для похвалы, но и для мотивации. В сложных ситуациях бывает важно поддержать мужчину, но сделать это ненавязчиво. Восхититесь тем, как он справляется с навалившимися проблемами, дайте положительную обратную связь после сложной задачи — это станет эмоциональной опорой, а собеседник оценит это и запомнит вашу готовность поддержать.
Примеры хороших комплиментов:
«Я не раз убеждался(ась), что ты настоящий боец. Ты сможешь преодолеть и эти препятствия».
«Ты найдешь правильное решение — у тебя всегда хватает мудрости и терпения».
«Ты не один, я верю в тебя и всегда готов(а) поддержать!»
«Ты уже много сделал, это заслуживает огромного уважения. Не стоит останавливаться, нужно идти вперед!»
- Комплименты, связанные с интересами мужчины
Обратите внимание на интересы и увлечения мужчины. Поддержите его первые шаги в новом деле и попробуйте присоединиться, будь то спорт, обучение, коллекционирование или моделирование. Если вы не хотите разделить с ним его хобби, то похвалите его усердие и усидчивость, серьезный подход к делу и первые успехи. Только не пытайтесь сделать вид, что вам интересно, если это не так! Лучше честно признать, что пока ваши знания в этом деле не так широки.
Примеры хороших комплиментов:
«У тебя горят глаза, когда ты говоришь о своем хобби. Меня это вдохновляет».
«У тебя талант к объяснению сложных вещей простым языком. Ты хорошо разбираешься в теме».
«Ты так внимательно относишься к деталям, это меня впечатляет».
«То, чем ты занимаешься, приносит тебе радость и классные эмоции. Я рад(а), что ты нашел свое дело».
«Мне нравится, что ты так увлечен своим хобби — ты очень интересный человек, общаться с тобой — одно удовольствие».
Ошибки при комплиментах
Комплимент — это тонкое искусство. Неосторожное слово или шутка, неверная интонация, неуместная ситуация — и вы рискуете оставить неприятный осадок у собеседника. Так как мужчины реже получают словесные похвалы, чем женщины, то их самооценку легче задеть.
Не используйте шаблонные и слишком общие комплименты вроде «Ты и так профессионал», «Ты как всегда прав» или «Было понятно, что ты хорошо справишься с задачей», ведь их могут истолковать неправильно.
Основные ошибки
- Неподходящий настрой. Не пытайтесь делать комплимент, если у вас плохое настроение или нет желания сделать человеку приятное. С равнодушным лицом и мыслями, что вы делаете это через силу, вы не добьетесь результата и испортите отношения.
- Шаблонные фразы. Не используйте общие слова вроде «неплохо получилось» или «ты классный», лучше выделите индивидуальные качества и приведите пример из жизни.
- Сравнение с другими. Забудьте о словах «по сравнению с…» и «в отличие от…», когда хвалите человека. Такими выражениями вы можете обесценить его заслуги.
- Шутка или оценка вместо похвалы. Не пытайтесь свести все к шутке, пусть даже для вас она не обидная. «Ты сегодня как никогда стильно выглядишь» и «Ты неожиданно хорошо разобрался в теме» — примеры антикомплиментов, которые могут задеть человека.
- Комплимент с подвохом. Не пытайтесь подколоть мужчину словами вроде «не ожидал(а) от тебя». Это выглядит так, будто вы сомневались в его способностях.