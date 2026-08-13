Рабочий визит. Почему Итуруп стал одной из главных точек поездки Путина на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Сахалинскую область посетил Итуруп — один из крупнейших островов Курильской гряды. В обширной программе визита были встречи с представителями социальной сферы, бизнеса и военными. Одной из центральных тем стало обеспечение безопасности российских рубежей на Дальнем Востоке. О символическом значении визита на Курилы, поддержке жителей и задачах по обеспечению безопасности российского Дальнего Востока — в материале «Газеты.Ru».

Остров, где развивают промышленность и социальную сферу

Визит Владимира Путина охватил сразу несколько сторон жизни Итурупа. Президент посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», Курильскую центральную районную больницу и среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Э.Д. Норполова.

Для удаленного острова развитие промышленности и социальной инфраструктуры имеет особое значение. Географическое положение и климатические условия делают обеспечение жителей необходимыми услугами отдельной задачей.

При этом на Курилах продолжается развитие территорий и объектов, непосредственно связанных с повседневной жизнью людей.

Именно поэтому программа поездки оказалась максимально разноплановой. Помимо осмотра объектов, президент встретился с представителями разных сфер — управленцами, предпринимателями, военными, медиками, учителями и местными жителями.

Владимир Путин посещает рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на острове Итуруп, 13 августа 2026 года Гавриил Григоров/РИА Новости

Такой формат позволяет непосредственно на месте оценивать, как работают уже принятые решения и какие вопросы требуют дополнительного внимания.

«Мы за вас, Владимир Владимирович!»

Отдельной частью визита стало неформальное общение Владимира Путина с жителями. Подобные встречи являются традиционной частью региональных поездок президента. На Итурупе жители приветствовали главу государства и получили возможность лично поговорить с ним.

Во время общения прозвучала реплика: «Мы за вас, Владимир Владимирович!»

Разговоры с жителями позволяют напрямую обсудить вопросы, которые возникают непосредственно на местах. Для удаленных территорий это особенно важно: состояние инфраструктуры, работа социальных учреждений, возможности для бизнеса и повседневные условия жизни здесь тесно связаны с особенностями конкретного региона.

Такие встречи лучше любых социологических замеров говорят о настроении в обществе: люди всех возрастов, в разных регионах страны искренне радуются возможности поговорить с Путиным, пожать ему руку, выразить свою поддержку.

«Генетический код победителя»

Во время посещения Итурупа Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Глава региона рассказал о своих встречах с жителями, в том числе в самых удаленных населенных пунктах. По словам Лимаренко, во время разговоров люди говорят: «все для победы».

На что президент ответил:

«Такие у нас люди, генетический код победителя».

Владимир Путин связал эти слова со стойкостью, твердостью духа и волей российского народа. По его словам, эти качества помогают преодолевать трудности и должны позволить стране добиться устойчивого мира.

Путин также говорил о наследии предыдущих поколений, которые, по его оценке, неоднократно добивались значительных результатов в сложных обстоятельствах.

Обед с экипажем «Варяга»

Еще одним эпизодом поездки стало общение с военнослужащими Тихоокеанского флота. После учений Владимир Путин пообедал с экипажем ракетного крейсера «Варяг».

Президент поблагодарил моряков за участие в учениях. Разговор проходил в неформальной обстановке: военнослужащие и глава государства обменивались мнениями о маневрах и шутили.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Моряки также рассказали, что стараются равняться на президента в вопросах поддержания физической формы.

Встреча стала продолжением военной части программы поездки, в рамках которой Путин общался как с офицерами, так и с рядовыми военнослужащими.

Безопасность Курил и Дальнего Востока

Безопасность Дальнего Востока стала одной из отдельных тем поездки. В ходе визита говорилось об усилении Тихоокеанского флота и необходимости учитывать изменения обстановки в регионе.

Владимир Путин подчеркнул, что внимание необходимо сохранять на всех российских рубежах, в том числе на восточном направлении.

Российская сторона также рассматривает опыт специальной военной операции как источник практик и технологических решений, которые могут использоваться при обеспечении безопасности.

«Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность – обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Это территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, и я с ней согласен полностью», — сказал президент.

Глава государства также попросил командование рассказать, какие дополнительные меры необходимы для создания военнослужащим условий для эффективного выполнения поставленных задач.

Визит на фоне реакции Японии

Итуруп — российская территория, и визит Владимира Путина на остров стал очередным подтверждением российского суверенитета над Курилами. Президент лично приехал на Итуруп, посетил местные предприятия и социальные объекты, встретился с жителями и руководством региона.

Таким образом, глава государства показал, что Курилы остаются частью России и продолжают успешно развиваться как российская территория.

Поездка вызвала реакцию японской стороны. МИД Японии заявил «решительный протест» в связи с визитом Владимира Путина на Итуруп.

При этом сама программа визита была посвящена прежде всего жизни острова и его развитию. Несмотря на сложные климатические и географические условия, на Курилах продолжается развитие территории и объектов, необходимых местным жителям.

Визит одновременно стал демонстрацией того, что российские власти рассматривают Курилы не только как стратегически значимую территорию, но и как место, где государство должно обеспечивать нормальные условия для жизни людей, развития предприятий и социальной инфраструктуры.

Таким образом, визит Владимира Путина на Итуруп оказался одновременно рабочим и насыщенным по формату.

Для удаленного острова такая поездка стала возможностью обсудить с руководством страны сразу несколько направлений — от работы социальной инфраструктуры и предприятий до вопросов, связанных с обеспечением безопасности Дальнего Востока.