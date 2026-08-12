Опасения не подтверждаются: какие требования закрепляет закон об ИИ

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует одно из самых значимых направлений для экономики и общества — искусственный интеллект. ИИ уже меняет то, как мы работаем, воспринимаем информацию и принимаем решения, поэтому неудивительно, что новый закон вызвал такой резонанс. Он касается и бизнеса, который разрабатывает технологии, и авторов контента, чьи произведения могут использоваться для обучения моделей, и рядовых пользователей, которые все чаще сталкиваются с ИИ в повседневной жизни. Вместе с юристом, директором департамента эффективного регулирования и стратегических проектов АНО «Цифровая экономика» Ириной Фидаровой разбираемся, какие требования на самом деле закрепляет этот законопроект — и почему многие опасения вокруг него не подтверждаются текстом документа. Разберем 4 мифа о законе, регулирующем ИИ в России.

Миф 1. Закон позволит компаниям бесплатно использовать любой авторский контент для обучения моделей

Многие восприняли законопроект как разрешение разработчикам брать чужие тексты, изображения и музыку в нарушение авторских прав и без согласия авторов. На деле все наоборот: закон содержит важное ограничение: объект авторского и (или) смежного права должен быть получен правомерно либо быть доведен до всеобщего сведения и доступен для анализа без ограничения техническими средствами.

Таким образом, автор сможет запретить использовать свой контент для обучения моделей — например, поставить специальную метку на странице сайта. Закрепленное в новом законе положение – это решение, которое одновременно защищает интересы разработчиков ИИ и правообладателей. Кроме этого, выбранный законодателем подход соответствует мировой практике. Зарубежные регуляторы адаптировали свое законодательство, предоставив возможность использовать объекты авторского права, в том числе для целей обучения ИИ:

• внедрение новых случаев свободного использования (Европейский Союз, Япония);

• возможность применения универсальной доктрины добросовестного использования на основе общих правил (США, Южная Корея).

Таким образом, российской законодатель даже раньше, чем федеральный суд в США по нашумевшему делу компании Anthropic, сделал вывод о недоступности использования нелегального контента для развития ИИ, при этом предложив компромиссное решение.

Создание конкурентоспособной фундаментальной модели требует колоссальных объемов контента для обучения, и закон дает отечественным компаниям такую возможность, не исключая при этом возможность заключения лицензионных соглашений с правообладателями, что позволяет сбалансировать интересы всех заинтересованных сторон.

Миф 2. Закон нужен только чтобы поддержать крупнейших разработчиков

Распространено мнение, что регулирование существует, чтобы усилить крупных игроков, которые создают модели – Яндекс и Сбер.

Законом предусмотрена поддержка разработки, внедрения и применения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

Учитывая, что законом установлены довольно низкие по современным стандартам требования к большим фундаментальным моделям – от 1 млрд параметров, - не только две компании будут охвачены новым регулированием (МТС, Т-Банк, и другие).

При этом важно учитывать, что сама по себе эта поддержка разработчиков не ограничена только большими фундаментальными моделями. Несмотря на то, что закон очерчивает более узкий круг лиц для целей предоставления дополнительных мер поддержки, законодательство позволяет оказывать меры поддержки и тем разработчикам ИИ, просто в рамках иных механизмов.

Миф 3. Из закона убрали проверки на безопасность и понятие «доверенных» моделей

В ряде публикаций звучали комментарии, что по законопроекту критические сферы применения ИИ остаются без контроля, а само понятие «доверенности» исчезло.

Доверенной в первых версиях законопроекта называли модель, которая прошла проверку на безопасность для работы в чувствительных сферах, например, энергетике, транспорте, банках, госуправлении, — там, где ошибка ИИ может привести к серьезному реальному ущербу.

Безопасность в законе — один из главных принципов. Он разрешает в некоторых сферах использовать только суверенные и национальные модели, а правительство может вводить дополнительные требования для снижения рисков в конкретных отраслях. Для критической инфраструктуры требования к ИИ-решениям уже есть в приказах ФСТЭК и ФСБ — если модель им не соответствует, ее просто не допустят до таких объектов, как бы она ни называлась в законе. Вводить для этого отдельные положения смысла нет — правило и так работает.

Напоследок, важной является и установленная оговорка, что иными федеральными законами и актами президента Российской Федерации могут быть установлены особенности разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в чувствительных сферах (например, оборона страны и безопасность государства, безопасность дорожного движения). Таким образом, установлены все механизмы, позволяющие реализовать тонкую донастройку регулирования там, где это влечет риски для граждан и государства.

Миф 4. Закон — рамочный и все ключевые решения будут принимать без обсуждений

Критики отмечают, что документ почти не содержит норм прямого действия, и опасаются, что дальше правила допишут подзаконными актами, без широких обсуждений. Закон действительно рамочный — но именно благодаря этому он формирует мягкое регулирование, направленное на поддержку, а не ограничения, которые во время бурного развития новых технологий ограничили бы темпы развития и возможности отечественных разработчиков.

Важно отметить, что все акты, содержащие обязательные требования, в обязательном порядке размещаются на процедуру публичного обсуждения для обеспечения возможности бизнесу дать обратную связь, а также проходят дополнительные согласования в рабочих группах в рамках механизма «регуляторной гильотины» с участием широкого круга представителей разработчиков.

Также, по решению заместителя председателя правительства, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко правительственная подкомиссия по развитию и внедрению технологий ИИ сформировала рабочие группы по ключевым вопросам развития ИИ. В рабочие группы вошли представители государства, бизнеса и экспертного сообщества. На их площадке также идут обсуждения вопросов дальнейшего развития регулирования в сфере ИИ.

Задача одной из таких рабочих групп – «Меры поддержки ИИ», которую возглавляет генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова, – сформировать меры поддержки, в том числе регуляторные, для разработчиков национальных и суверенных систем ИИ, а также компаний, внедряющих эти технологии. Такие меры станут инструментом стимулирования реализации национальных задач развития и внедрения технологий ИИ.

Выводы

Многие вопросы к законопроекту снимаются при внимательном чтении текста, но дискуссия на этом не заканчивается — впереди еще обсуждение деталей вместе с экспертами и законодателями. Закон об ИИ – это первый шаг на пути выстраивания правовых рамок разработки и применения технологий ИИ.

В настоящее время АНО «Цифровая экономика» также выступает площадкой для совместной работы бизнеса и регулятора по подготовке подзаконных актов к федеральному закону об ИИ, в которых, как раз, будут описаны сутевые требования.

При этом важно смотреть на закон шире. Гонка технологий ИИ в мире только обостряется, и строить свои продукты на зарубежных открытых моделях — уже не надежная стратегия. Даже в Китае, чьи открытые модели вроде Qwen или GLM использует полмира, сейчас обсуждают ограничения на их экспорт. Поэтому развитие собственных фундаментальных моделей — это необходимость. Только на своей технологической базе можно строить решения, которые завтра не окажутся отрезаны от доступа к открытым моделям. И разумное регулирование, которое поддерживает эту работу внутри страны — важное условие для того, чтобы отрасль вообще могла расти самостоятельно.