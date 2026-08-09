Главная стройка России. Как Донбасс и Новороссия меняются благодаря восстановлению

Ко Дню строителя одним из главных символов российской строительной отрасли последних лет стала программа восстановления Донбасса и Новороссии. За три года в новых регионах развернулась масштабная работа: здесь одновременно возводят жилые кварталы, школы, больницы, дороги и инженерные сети. О том, как тысячи специалистов из разных регионов России не просто возвращают к жизни города, но и создают основу для их дальнейшего развития, – в материале «Газеты.Ru».

Сегодня Донбасс и Новороссия стали одной из крупнейших строительных площадок страны. Здесь одновременно восстанавливают разрушенные города, возводят жилые кварталы, социальные объекты и инженерную инфраструктуру.

От восстановления к развитию

Речь идет не о восстановлении отдельных зданий, а о комплексном обновлении целых городов и населенных пунктов. Масштаб строительства, реконструкции и ремонта стал беспрецедентным для этих территорий: специалисты одновременно возвращают к жизни жилые районы, коммунальные сети, транспортную инфраструктуру и общественные пространства.

Как сообщал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, за три года после воссоединения новых регионов с Россией здесь восстановлено и построено более 23,7 тыс. объектов. В их числе жилые дома, школы, детские сады, больницы, административные здания, учреждения культуры, объекты коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал работу специалистов, занятых в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Несмотря на сложную обстановку, в регионах продолжается строительство и ремонт жилья, предприятий, дорог и объектов коммунальной инфраструктуры.

Для многих строительных организаций участие в этих проектах стало крупнейшей задачей за всю историю работы. На восстановлении городов сегодня заняты специалисты практически из всех субъектов Российской Федерации — строители, инженеры, проектировщики, энергетики и дорожники.

Однако постепенно характер этой работы меняется. Если на первом этапе главной задачей было как можно быстрее восстановить жилье и критически важную инфраструктуру, то теперь речь идет о долгосрочном развитии территорий. В центре внимания уже не отдельные объекты, а создание современных городских районов с продуманной социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

«Сейчас мы в любом случае применяем комплексный подход. Наша задача — обеспечить базовые вещи: водоснабжение и теплоснабжение населения. При этом мы не просто восстанавливаем отдельные объекты, а перестраиваем системы коммунальной инфраструктуры. В ДНР десятилетиями не проводилось необходимое обновление инфраструктуры, поэтому сейчас мы комплексно решаем накопившиеся проблемы. Основной упор пока приходится на водоснабжение, поскольку в республике сохраняются серьезные проблемы с водой», — рассказал региональный директор ДНР ООО «Технический заказчик Фонда развития территорий» Илья Серебряков.

Одним из ключевых этапов этого перехода стал запуск первых проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Донецкой народной республике. Механизм, который в других регионах России используется для обновления городской среды, впервые применяется здесь именно как инструмент комплексного развития территорий.

Первые проекты реализуются в Донецке, Макеевке и Мариуполе. Согласно генеральным планам, подготовленным Единым институтом пространственного планирования, шесть застройщиков освоят земельные участки общей площадью почти 2,7 млн кв. м. На этих территориях появятся новые жилые кварталы, обеспеченные необходимой социальной и инженерной инфраструктурой.

Речь идет фактически о создании новых городских пространств. В проектах предусмотрено строительство школ, детских садов, медицинских учреждений, спортивных и культурных объектов, общественно-деловых площадок, современных инженерных сетей и благоустроенных общественных зон. Как отмечают в Минстрое России, проекты КРТ в ДНР рассчитаны до 2040 года и являются примером применения этого механизма не для обновления устаревшей застройки, а для ускоренного развития территорий.

Илья Питалев/РИА Новости

Масштаб планов подтверждают и показатели жилищного строительства. В 2026 году в Донбассе и Новороссии планируется ввести свыше 1,9 млн кв. м жилья, а к 2030 году — построить 17,5 млн кв. м. Для этого уже сформирован банк земельных участков с градостроительным потенциалом 24,9 млн кв. м.

Донецкая народная республика сегодня остается лидером среди новых регионов по темпам строительства: до конца десятилетия здесь планируется возвести более 8 млн кв. м жилья. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Донецке и Макеевке застройщики уже начали конкурировать за участки под строительство новых домов, что говорит о формировании полноценного рынка жилья и росте инвестиционной активности.

В восстановлении Донбасса и Новороссии участвуют 38 застройщиков, имеющих 73 действующих разрешения на строительство. К проектам подключены сотни организаций практически из всех регионов России.

По оценке Минстроя, к 2030 году объемы жилищного строительства в новых регионах должны выйти на среднероссийский уровень — 0,83 квадратного метра жилья на человека. Это означает, что речь идет уже не только о восстановлении разрушенной инфраструктуры, но и о создании устойчивой строительной отрасли, которая станет частью долгосрочного развития территорий.

Сегодня восстановление Донбасса и Новороссии постепенно превращается из программы возвращения городов к жизни в масштабный проект создания новой городской среды.

Каждый новый дом, школа, больница, дорога или жилой квартал становится частью долгосрочного преобразования регионов и одним из крупнейших строительных проектов России последних десятилетий.

При этом перед строителями стоят задачи, связанные не только с масштабом работ, но и с необходимостью защищать критически важную инфраструктуру.

«Сейчас, из-за постоянных обстрелов и атак, одна из самых сложных задач — сохранить коммунальную инфраструктуру и обеспечить ее устойчивую работу. Водоснабжение для нас остается основным направлением: нужно обеспечить подачу воды в населенные пункты, в том числе к котельным в осенне-зимний период. Поэтому мы сейчас в большом объеме строим магистральные водоводы, которые связывают между собой фильтровальные станции и обеспечивают водой населенные пункты республики», — отметил Серебряков.

Однако восстановление новых регионов — лишь одна из задач, которые сегодня решает строительная отрасль. Параллельно крупнейшие проекты реализуются по всей стране — от развития транспортной сети до создания новых промышленных центров.

Новая инфраструктура страны

Восстановление Донбасса и Новороссии стало одной из крупнейших строительных программ последних лет, но большая работа идет и во всех остальных регионах России. От Арктики до Дальнего Востока сегодня создается новая инфраструктура: строятся транспортные магистрали, промышленные предприятия, энергетические объекты и современные городские кварталы.

Одним из ключевых направлений остается развитие транспортного каркаса страны. Продолжается строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург — проекта, который должен стать новым этапом развития отечественного железнодорожного сообщения. Параллельно расширяется сеть скоростных автомобильных дорог. Магистраль М-12 «Восток» постепенно формирует новый транспортный коридор, связывающий европейскую часть страны с Уралом и сокращающий время доставки грузов между крупнейшими промышленными центрами.

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В регионах реализуются проекты, которые призваны изменить экономику целых территорий. Один из наиболее ожидаемых — мост через Лену в Якутии. После завершения строительства столица республики впервые получит круглогодичное автомобильное сообщение с федеральной дорожной сетью. Подобные объекты становятся не просто элементами транспортной системы, а точками роста для бизнеса, промышленности и социальной инфраструктуры.

Еще одно стратегическое направление — промышленное строительство. В разных регионах создаются новые предприятия, индустриальные парки, логистические комплексы и производства полного цикла. Среди крупнейших проектов последних лет — нефтегазовый кластер «Восток Ойл» в Красноярском крае, развитие проекта «Арктик СПГ-2» на Ямале, новые мощности по выпуску минеральных удобрений и проекты глубокой переработки сырья.

Такие объекты становятся частью более широкой цепочки развития экономики: они обеспечивают загрузку отечественного машиностроения, металлургии и строительной отрасли, создают рабочие места и формируют новые промышленные центры.

Неотъемлемой частью этой работы остается развитие энергетики. Новые мощности создают основу для появления производств, жилищного строительства и комплексного развития регионов. В Курской области продолжается возведение Курской АЭС-2, где энергоблоки нового поколения должны заменить действующие мощности. На Дальнем Востоке строятся новые электростанции, обеспечивающие энергией растущие промышленные центры и перспективные проекты.

Параллельно меняется и облик крупных городов. В Москве завершается создание Национального космического центра — комплекса, который объединит ведущие предприятия российской ракетно-космической отрасли. В Санкт-Петербурге продолжается строительство многофункционального комплекса «Лахта-2», а в Хабаровске реализуется проект «Хабаровск-Сити», который должен стать новым деловым центром Дальнего Востока.

Такие объекты меняют не только архитектурный облик городов. Они становятся центрами притяжения инвестиций, высокотехнологичного бизнеса и специалистов, формируя новые точки экономического роста.

Высокие темпы сохраняет и жилищное строительство. По итогам 2025 года Россия обновила рекорд по вводу недвижимости, а положительная динамика сохраняется и в 2026 году. Отрасль остается одним из ключевых факторов развития городской среды и повышения качества жизни.

Масштаб реализуемых проектов показывает: сегодня строительство в России выходит далеко за пределы создания отдельных объектов. Это один из инструментов пространственного развития страны, который связывает регионы, создает новые производства и формирует инфраструктуру будущего.

Строительство как двигатель экономики

Масштаб строительной отрасли определяется не только количеством введенных квадратных метров или километров построенных дорог. За каждым объектом стоят инвестиции, развитие смежных производств, новые рабочие места и рост качества жизни. Именно поэтому строительство традиционно остается одной из ключевых отраслей российской экономики.

Строительный комплекс объединяет десятки направлений — от проектирования и архитектуры до металлургии, производства строительных материалов, машиностроения, транспорта и энергетики. Каждый крупный проект формирует спрос на продукцию сотен предприятий: для строительства нужны металл и цемент, техника и оборудование, кабельная продукция и инженерные системы. Благодаря этому эффект от отрасли распространяется далеко за пределы строительной площадки.

Высокие темпы развития подтверждаются статистикой. По итогам 2025 года в России введено рекордные 149 млн кв. м недвижимости, из которых около 108 млн кв. м пришлось на жилье. Абсолютный максимум достигнут и в сегменте индивидуального жилищного строительства — 63,5 млн кв. м. Положительная динамика сохраняется и в 2026 году: за первые пять месяцев введено 34,6 млн кв. м жилья, а общий объем строящегося жилья достиг 119,8 млн кв. м.

За этими показателями стоят не только новые квартиры и дома. Это школы и детские сады, поликлиники и инженерные сети, дороги и общественные пространства. Строительство становится одним из главных инструментов развития территорий — помогает обновлять города, создавать новые производства и повышать инвестиционную привлекательность регионов.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Отдельное значение отрасль имеет как источник занятости. В строительстве работают миллионы специалистов — инженеры, архитекторы, проектировщики, строители, дорожники, энергетики и представители рабочих профессий. Именно их труд определяет, каким будет облик российских городов и инфраструктура страны в ближайшие десятилетия.

Для тех, кто работает непосредственно в новых регионах, конечным результатом этой работы становится не только количество построенных объектов, но и изменение повседневной жизни людей.

«Главный результат — улучшение качества жизни людей. В 2022–2023 годах мы в первую очередь восстанавливали систему теплоснабжения, чтобы у людей было тепло. Сейчас эта задача в значительной степени решена, и следующий этап — сделать так, чтобы у каждого человека в доме постоянно была вода. Дальше нужно обеспечить и ее соответствующее качество», — сказал Серебряков.

День строителя сегодня — это не только профессиональный праздник отрасли, но и возможность отметить вклад миллионов специалистов, от работы которых зависит развитие страны. За каждым домом, мостом, заводом и инфраструктурным объектом стоят люди, создающие пространство, в котором будут жить и работать следующие поколения.