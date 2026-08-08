Повреждены 22 дома. Что известно о двух атаках ВСУ на Севастополь?

В Севастополе 22 дома получили повреждения во время атаки дронов ВСУ

Украинские войска 8 августа предприняли две попытки атаковать Севастополь беспилотниками. Всего в городе сбили 35 дронов. Во время отражения атак повреждения получили 12 многоквартирных и 10 частных домов. Кроме того, десять автомобилей были повреждены пулями от стрелкового оружия. Подробнее об атаках — в материале «Газеты.Ru».

В Севастополе 22 дома получили повреждения во время двух атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город 8 августа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава региона раскрыл, что военные сбили 35 дронов , большинство — над морем, в отдалении от берега. Никто не пострадал.

«Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных мелких повреждениях в 12 многоквартирных домах в Гагаринском районе, Балаклавском районе и на Северной стороне: люди сообщили о разбитых окнах»,

— написал губернатор.

Кроме того, ущерб причинен десяти частным домам, у которых «пулями повреждены крыши и стены» , добавил Развожаев. Также поступила информация о «повреждениях 10 автомобилей пулями от стрелкового оружия».

Пресс-служба прокуратуры Севастополя объявила, что сотрудники ведомства взяли под контроль соблюдение прав жителей поврежденных домов.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», — добавили там.

5 августа Развожаев сообщил, что небо Севастополя защищают подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Он также рассказал, что в мобильные группы объявлен набор мужчин до 52 лет.

«Севастополь расширяет рубежи защиты, и сегодня мы объявляем дополнительный набор в мобильные огневые группы. Ваша задача — быть «глазами» и «щитом» города на земле, оперативно выявляя и пресекая угрозы», — написал он в Telegram-канале.

Также он рассказал, что в рамках инициативы штаба общественной поддержки «Защитим Севастополь вместе» в городе бесплатно обучают первой помощи, создают новые укрытия, а также открывают новые точки, где жители могут зарядить свои гаджеты во время отключений света.

Разведданные из США

По данным Министерства обороны России, всего за ночь над российскими регионами средствами противовоздушной обороны (ПВО) военные сбили 397 украинских беспилотников самолетного типа. Еще 87 дронов уничтожили за утро.

Военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в разговоре с mk.ru допустил, что ВСУ ужесточили атаки на российские регионы благодаря получению от США новой разведывательной информации.

«За спиной киевского режима — весь блок НАТО, и американская разведывательная информация используется для построения маршрутов, чтобы обходить наши системы ПВО. Это позволяет беспилотникам просачиваться»,

— заявил собеседник издания.

По его словам, украинские удары вглубь территории России служат сразу двум целям Киева. Во-первых, они являются демонстративными террористическими актами, которыми Украина «пытается показать своим западным кураторам, что еще способна на что-то, пустить пыль в глаза, особенно на фоне неудач на фронте». Во-вторых, ВСУ стараются нанести ущерб критической инфраструктуре России.

«Главная угроза здесь не столько в разрушениях — наша ПВО отрабатывает эффективно — сколько в самой методике. Это попытка запугать население и создать кризис в тылу. Но это им не удастся», — заключил офицер.