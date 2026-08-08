Спортивная столица: как Москва сделала физкультуру частью городской жизни

Москва ежегодно проводит около 15 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены более 6,5 млн жителей столицы. Развитие массового спорта, бесплатных тренировок и спортивной инфраструктуры остается одним из ключевых направлений городской политики. Одновременно город развивает систему подготовки спортсменов — от детско-юношеского спорта до спорта высших достижений. Как совершенствуется спортивный комплекс столицы — в материале «Газеты.Ru».

Бесплатные тренировки и массовые спортивные проекты

В Москве продолжается реализация проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные». Горожане получили возможность бесплатно заниматься спортом рядом с домом под руководством профессиональных тренеров.

Мэр столицы Сергей Собянин в январе 2022 года дал старт проекту «Мой спортивный район», в рамках которого для жителей столицы проводятся бесплатные тренировки рядом с домом. Занятия организованы по 15 видам спорта в зависимости от сезона. Проект охватывает более 110 районов столицы и является круглогодичным.

Проект «Спортивные выходные», который начал работу в 2020 году, предлагает москвичам бесплатные занятия в очном и онлайн-форматах. В программу входят йога, растяжка, функциональные и танцевальные тренировки, фитрок, зумба-тонинг, горячая йога, пилатес, барре и другие направления.

В столице также продолжается развитие всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Выполнить нормативы жители могут более чем на 300 городских площадках. Центры тестирования принимают взрослых различных возрастов и детей с шести лет.

Кроме того, для взрослых, детей и жителей с особенностями здоровья в Москве организованы бесплатные спортивные секции. Москвичам стали доступны около 70 видов спорта. Записаться на занятия возможно через сервис портала «Московский спорт».

Ежегодно по поручению мэра Сергея Собянина в Москве проходит более 15 тысяч спортивных мероприятий. Около 100 из них являются крупными фестивалями с десятками тысяч участников. Всероссийские марафоны, триатлоны, велофестивали, официальные соревнования и «Игры детей Городов-Героев» привлекают участников из разных регионов страны.

Мастер спорта по лыжным гонкам, спортивный судья всероссийской категории Вячеслав Веденин отметил значение доступной спортивной инфраструктуры.

«Как судья я вижу, что московские старты собирают все больше новичков. И это не случайно – город предлагает бесплатные тренировки, спортивные мастер-классы, прокат инвентаря и многое другое. Спорт стал доступным для пенсионеров, студентов, семей с детьми. Массовость – это когда на финиш приходят не только победители, но и те, кто просто хотел попробовать. Такая доступность меняет жизни тысячи москвичей», — сказал он.

Профессиональный регбист, игрок сборной России Василий Артемьев также обратил внимание на развитие массовых проектов.

«Спорт в Москве стал по-настоящему народным. Бесплатные тренировки в парках, массовые эстафеты, дворовые турниры проходят здесь постоянно – и это замечательно. Спорт дарит здоровье, общение и яркие эмоции. Город создал отличную инфраструктуру, где каждый может подобрать занятие по душе и ощутить радость движения в компании единомышленников. Такая насыщенная спортивная жизнь вдохновляет и заряжает бодростью», — отметил он.

Система подготовки спортсменов

Одним из приоритетов городской политики остается развитие спорта от детско-юношеского уровня до спорта высших достижений. Подготовку спортсменов по 92 видам спорта обеспечивают 33 учреждения Департамента спорта Москвы. В систему вошли 18 профильных академий, девять учреждений комплексной подготовки и шесть организаций, совмещающих спортивную подготовку и образовательную деятельность. Подготовку спортсменов осуществляют более 3,5 тыс. тренеров системы Москомспорта.

Помимо этого, каждый год в столице открываются новые спортивные секции. Для детей с пяти лет сохранилась возможность пройти тестирование для выбора подходящего вида спорта. Также ежегодно в Москве проводится около 10 тыс. физкультурных и спортивных мероприятий для детей.

Результаты московских спортсменов

По итогам 2025 года юные московские спортсмены завоевали 2508 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. В их числе оказались 929 золотых, 750 серебряных и 829 бронзовых наград.

Сборные команды Москвы победили во всех 33 спартакиадах учащихся и молодежи России. В состав сборных команд России в 2026 году вошли 5903 московских спортсмена.

С 2010 года Москва подготовила 413 чемпионов и призеров крупнейших международных соревнований. Среди них — 192 призера Олимпийских игр, 54 призера Паралимпийских игр и 167 призеров Сурдлимпийских игр.

Олимпийский чемпион по гребле на байдарке Александр Дьяченко отметил, что массовый спорт стал частью городской жизни.

«В Москве спортивные события проходят круглый год – любительские старты, открытые тренировки, фестивали. Каждые выходные – что-то новое, и на каждом таком событии собираются тысячи участников. Это не просто занятия, это настоящий заряд бодрости, который чувствуешь буквально в воздухе. Город живет движением: люди бегают, прыгают, плавают, подтягиваются – и делают это с искренним удовольствием. Физкультура в столице стала по-настоящему модным увлечением, которое вдохновляет и дает силы на новые свершения», — заявил он.